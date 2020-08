FOTO Tragická nehoda na Liptove: Prekvapivé slová analytika! Pásy môžu byť pri takejto zrážke neúčinné

Mrazivá kolízia sa odohrala na ceste II/584 v katastri Liptovského Trnovca v okrese Liptovský Mikuláš. V bielej dodávke so slovenským evidenčným číslom sa viezlo v osudnej chvíli deväť ľudí. Až päť z nich prišlo o život. Smrť si vzala štyri deti vo veku od šesť do 11 rokov a jednu dospelú osobu (†43).

V tmavej dodávke s nemeckým evidenčným číslom sa viezli tri osoby. Všetky vyviazli s ľahkými poraneniami. Ako je možné, že autom smrti sa stalo práve biele vozidlo? Verejnosť sa podľa reakcií na sociálnej sieti domnieva, že posádka nemala zapnuté bezpečnostné pásy.

Podľa dopravného analytika to však nie je úplne jednoznačné. "Podľa poškodenia vozidiel, ktoré môžeme vidieť na fotografiách z miesta nehody, došlo zrejme k bočnému nárazu. Biela dodávka pravdepodobne narazila pravým bokom do prednej časti tmavej dodávky," uviedol na úvod odborník.

Ako ďalej dodal, v prípade takéhoto nárazu nemusia byť zadržiavacie zariadenia (bezpečnostné pásy, pozn. red.) až také účinné. Aký je dôvod? Ako ozrejmil Bazovský, systém pásov totiž funguje na trojbodovom princípe.

Prvý je pravá strana – brucho, druhý ľavá strana – brucho a tretí bod je plece. Spravidla ľavé, závisí to však od toho, na ktorej strane sedíte. A práve tretí bod zadržiava pohyb hornej časti tela a hlavy.

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

"Ak ale dôjde k bočnému nárazu, účinná je len dolná časť zadržiavacieho zariadenia, v tomto prípade bezpečnostného pásu. Telo sa teda môže pohybovať určitým spôsobom do boku, závisí to aj od toho, kde človek sedí," ujasnil. "Pri bočnom náraze nie sú pásy také účinné, ako v prípade nárazu v smere jazdy," dodal ďalej Bazovský a doplnil, že čo sa týka vozidiel - dodávok, môžu na niektorých miestach trojbodové pásy dokonca chýbať, pripnúť sa ale môžete dvojbodovými.

Príčin môže byť hneď niekoľko

Príčina a okolnosti nešťastia sú nateraz neujasnené, nie je teda známe, či posádka bieleho auta bola alebo nebola pripútaná. No ako poznamenal Bazovský, pre políciu to nie je ťažké zistiť, či už na základe výpovedí svedkov alebo rozsahu zranení. "Buď mali pásy, ale neboli účinné až tak, ako keď ide o čelný náraz, alebo niektorí neboli pripútaní," opísal možné scenáre.

Na komentovanie samotnej príčiny nehody je však podľa analytika priskoro. Vzhľadom na mokrú vozovku mohlo ísť o šmyk, nepozornosť vodiča, zdravotnú príčinu, a teda, že vodičovi prišlo napríklad nevoľno... Všetko preukáže až vyšetrovanie, ktoré je aktuálne v rukách polície. Vykonávať sa bude aj znalecké skúmanie.

Zdroj: Polícia SR

"Chcel by som apelovať na vodičov, aby jazdu prispôsobili vlastnostiam vozovky, ale aj počasiu, ktoré je v súčasnosti nevyspytateľné," zdôraznil riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši Jaroslav Harant.

Náročné aj pre tvrdých chlapov

Ďalších štyroch účastníkov kolízie previezli do nemocníc v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši. "Počas transportu boli pri vedomí, utrpeli najmä stredne ťažké a ľahšie poranenia," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

Zdroj: Polícia SR

Riaditeľka OR Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová doplnila, že hasiči po príchode na miesto udalosti vykonali protipožiarne opatrenia na havarovaných vozidlách.

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

"Zároveň sme okamžite začali s prehliadkou zranených a poskytovaním predlekárskej pomoci. HaZZ zavolal aj psychológov na poskytovanie posttraumatickej pomoci pre pozostalých a aj príslušníkov HaZZ. Bol to veľmi ťažký zásah, vzhľadom na to, že išlo o úmrtie detí. Mnohí z našich príslušníkov ešte takúto udalosť nezažili a znášajú to veľmi ťažko. Aj keď sú to tvrdí chlapi," dodala Krajčiová.