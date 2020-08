FOTO Vážna dopravná nehoda pri Vlkanovej: Mladý motocyklista bojuje o život

"K dopravnej nehode došlo na ceste I/69 na križovatke s cestou Badín – Vlkanová. Vodič osobného auta, 42-ročný muž z okresu Levice, ho viedol po hlavnej ceste od Banskej Bystrice. V križovatke chcel odbočiť smerom do Vlkanovej. Prehliadol prichádzajúcu motorku, ktorú viedol po hlavnej ceste od Zvolena do Banskej Bystrice mladý vodič z Kynceľovej. Počas odbočovania auta došlo k nárazu motorky do pravých predných dverí," uviedli policajti s tým, že nehoda je v štádiu objasňovania.

U vodiča auta vykonali dychovú skúšku na alkohol s negatívnym výsledkom. U motocyklistu nariadili odber krvi. "V záujme vlastnej bezpečnosti by sa mali motocyklisti vyvarovať nebezpečnej jazde a uvedomiť si, že vodiči áut nie vždy predvídajú ich porušovanie pravidiel cestnej premávky. Vodiči áut by zasa mali počítať s tým, že motocyklisti jazdia často vyššou ako povolenou rýchlosťou, predchádzajú motorové vozidlá a možno ich ľahko prehliadnuť," pripomína polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj