V kauze sprenevery Patrika Pachingera vypovedali v pondelok svedkovia aj znalkyňa

BRATISLAVA – V kauze sprenevery Patrika Pachingera, ktorý je známy v súvislosti s podvodmi okolo nebankoviek, vypovedali v pondelok viacerí svedkovia aj znalkyňa. Na súde tiež zaznelo, že by mal byť Patrik Pachinger prepustený na slobodu 9. septembra.

Pred senátom Okresného súdu Bratislava I vypovedala znalkyňa Jana Pecníková, ktorá z bankových účtov spoločnosti PP Capital urobila tabuľku s prehľadom, kto do nej investoval a ako sa investície zhodnocovali. Pred senátom tiež vypovedal svedok, ktorý vypracoval pre projekt rozpočet. „Ani mi nenapadlo, že by to bol podvod,“ uviedol na súde.

Okrem neho vypovedal aj ďalší svedok, ktorý dosvedčil, že mal existovať projekt o investovaní peňazí, ktoré mali byť následne zhodnocované a investorom vyplácané výnosy. V rámci úvodu pondelkového hlavného pojednávania žiadal obžalovaný Patrik Pachinger o odročenie s tým, že nemal vedomosť o pondelkovej výpovedi znalkyne, a že sa chce na jej výsluch pripraviť. Jeho obhajca podotkol, že považujú posudok Pecníkovej za najdôležitejší dôkaz v tomto trestnom konaní. „Chceli sme ju vypočuť už počas vyšetrovania, bolo nám to odmietnuté,“ doplnil advokát.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Predseda senátu Michal Kačáni odmietol pojednávanie odročiť a podotkol, že keď bude 9. septembra Patrik Pachinger prepustený z výkonu trestu, už nebude vedieť jeho prítomnosť na pojednávaniach zabezpečiť. Okrem toho podotkol, že obžalovaný má prístup do spisu a teda mohol vedieť, že je znalkyňa predvolaná.

Podľa obžaloby mal Patrik Pachinger v desiatich skutkoch v rokoch 2010 až 2013 od poškodených pod prísľubom vyplácania mesačných výnosov z poskytnutej sumy vylákať finančné prostriedky v celkovej sume 959.750 eur, ktoré však podľa prísľubu nezhodnotil, prípadne použil na vyplácanie iných. Tým mal spôsobiť škodu poškodeným v celkovej sume vyše 840.000 eur.

Patrik Pachinger je známy z kauzy podvodov na nebankovkách, v ktorej figuroval spolu s Dávidom Brtvom a Jozefom Majským. Vytváraním falošných pohľadávok voči spoločnostiam mala trojica spôsobiť škodu vtedajších 448 miliónov korún, zo zatvorených pobočiek sa mala pritom obohatiť o 53 miliónov korún. V kauze nebankoviek ho uznal za vinného prvostupňový Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, napokon ho Najvyšší súd SR 28. marca 2018 odsúdil na sedem rokov za mrežami. Od júla 2018 si odpykáva zvyšok svojho trestu.