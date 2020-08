Kto bude šéfom Za ľudí? Kandidujú zatiaľ Remišová a Kollár, Šeligovi dochádza čas na rozhodnutie

Kandidatúru zvažuje aj podpredseda strany a parlamentu Juraj Šeliga, definitívne rozhodnutie ešte neoznámil. Do snemu šéfuje strane jej zakladateľ Andrej Kiska, ktorý avizoval, že opätovne kandidovať nebude.

Remišovú i Kollára podporili delegáti viacerých okresných snemov, ktoré sa konajú pred celoštátnym snemom. Remišová zastupuje v líderskej pozícii Kisku po tom, čo sa po parlamentných voľbách pre zdravotné problémy stiahol z politiky. Exprezident Remišovú zároveň v médiách podporil za šéfku strany, a to tesne pred odštartovaním okresných snemov. To prekvapilo niektorých predstaviteľov strany, ktorí to vnímali ako "korunováciu", upozorňovali na potrebu slobodnej voľby delegátov na sneme.

Remišová si podľa svojich slov Kiskovu podporu váži, jej cieľom je, aby bol hlas regiónov v strane silný a akceptovaný. Podľa Kollára nastal čas predstaviť viaceré názory na budúce smerovanie Za ľudí "s ambíciou urobiť z našej strany stabilnú súčasť politickej scény s dvojciferným potenciálom".