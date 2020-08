AKTUÁLNE Zásadný snem strany Za ľudí: FOTO Kiska v politike skončil, nahradí ho Remišová

Snem Za ľudí sa začal o 10.00 h v Trenčianskych Tepliciach. „Pozvanie na snem dostalo takmer 90 delegátov, ktorých zvolilo 60 okresných snemov strany, a delegátmi sú aj 20 členovia predsedníctva strany Za ľudí,“ priblížila strana.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Stranu Za ľudí povedie Remišová

Novou predsedníčkou strany Za ľudí sa stala vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.

Na sneme ju zvolili delegáti strany. Zvíťazila nad poslancom NR SR Miroslavom Kollárom. Doteraz viedol stranu exprezident Andrej Kiska.

Zdroj: FB/Veronika Remišová

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Kiska v politike skončil

Bývalý predseda strany Za ľudí Andrej Kiska "dnešným dňom" v politike končí. Uviedol to na tlačovej konferencii v rámci snemu strany. Dôvodom sú najmä jeho zdravotné problémy, pričom priestor chce prenechať mladším.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Uviedol, že z politiky sa stiahol po ôsmich rokoch, pričom robil všetko preto, aby zo Slovenska bolo miesto, kde ľudia budú chcieť žiť a budú na neho hrdí. Potvrdil, že nie všetko sa mu podarilo a urobil aj chyby. „Slovensko sa za tých osem rokov posunulo dopredu a ja dúfam, že som aspoň malilinkým kúštikom tomu pomohol,“ povedal Kiska.

Súčasne poukázal na to, že má rôzne zdravotné problémy. „Každý politik by sa mal naučiť povedať dosť, stačí. Takže stačí,“ povedal Kiska. Na sneme povedal, že ak bude od neho niekto niečo potrebovať, bude k dispozícii.

Kiska po tom, čo za novú predsedníčku strany bola zvolená Remišová, odišiel zo snemu.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Podľa Kisku je najdôležitejším problémom strany vnútorná nejednota

V úvode snemu vystúpil s príhovorom Kiska. „V politike je dôležité hrať tímovo, nemyslieť na seba, na svoje PR a snažiť sa byť miláčikom médií. Chcem vám pripomenúť, že pre nás všetkých musí byť najväčšou prioritou krajina a jej ľudia. Tým musíme pomáhať a tomu podriadiť egá a ambície. Kto toto nedokáže, nemôže chcieť rešpekt u partnerov, kolegov, ani voličov. Platí to pre členov vo vláde aj pre našich poslancov,“ zdôraznil Kiska.

Pripomenul, že po minuloročnom sneme si strana stanovila dve základné úlohy. „Prvou bolo pomôcť odstaviť od vlády stranu Smer-SD. Naša strana, my všetci máme na tom veľký podiel. Druhou úlohou bolo vytvoriť silný koaličný blok. Žiaľ, toto nevyšlo. Vzájomné útoky medzi opozičnými stranami boli silné a boli jedným z dôvodov, že sa do parlamentu nedostali naši najbližší partneri - PS, Spolu a KDH. Keďže sme chceli pomôcť zmene našej krajiny, rozhodli sme sa stať súčasťou koalície, ktorú sme si v takejto podobe určite neželali,“ uviedol.

Členovia strany Jana Žitňanská (vľavo) a Andrej Kiska sledujú prejav kandidáta na predsedu strany Miroslava Kollára Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Dosluhujúci predseda strany Za ľudí tiež povedal, že ideály a hodnoty, na ktorých bola strana postavená a zakotvila ich v programe, by sme meniť nemali. „Musíme meniť nástroje, ako ich propagovať a dostať medzi potenciálnych voličov. Prosím, nemeňme náš hodnotový rebríček, náš základ, na ktorom strana vznikla. Sme stranou stredu. Stranou rozumu a odbornosti. Nenechajme sa marketingovo stiahnuť prúdom, keď cítime príležitosť, ale odklonila by nás od našej identity, od nášho DNA. Naša krajina potrebuje stranu, s ktorou sa demokratický občan, ktorý odsudzuje populizmus a krajné riešenia, vie stotožniť. My takou stranou sme, ostaňme ňou,“ vyzval Kiska.

Kiska oznámil, že mal podozrenie na nádorové ochorenie

Prejav pred delegátmi snemu označil Kiska za pravdepodobne posledný v pozícii aktívneho politika. Tiež priznal, že mal podozrenie na nádorové ochorenie. „Keď sa pozriem späť na týchto osem rokov, nikdy som neoľutoval, že som do politiky vošiel. Urobil som veľa chýb, určite. Ale vždy som sa snažil, aby sa Slovensko stalo krajinou, na ktorú všetci budeme hrdí, a v ktorej bude radosť žiť. Asi pred dvoma týždňami sa k mojim zdravotným problémom pridalo podozrenie z nádorového ochorenia. Keď ma vkladali do toho veľkého tunela na CT, premietal som si svoj život, úspechy aj neúspechy. Uvedomil som si, a s tým sa chcem s vami rozlúčiť, nebojte sa snívať. Nebojte sa vyskúšať veci meniť. Možno sa sny nenaplnia a veci sa nezmenia. Ale vy budete spokojní, že ste to vyskúšali, že ste neostali v kúte, ale zabojovali. Že váš život má zmysel,“ uzavrel Kiska.

Kandidátka na predsedníčku strany Veronika Remišová reční k delegátom počas snemu strany Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa