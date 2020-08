Politológovia hovoria o vážnej situácii v strane Za ľudí: Voľba šéfa rozhodne o jej budúcnosti

BRATISLAVA - V sobotu sa koná zásadný snem vládnej strany Za ľudí, ktorú do parlamentu doslova priviedol na svojich pleciach bývalý prezident Andrej Kiska, ktorý sa vzdáva predsedníckej stoličky a prenecháva ju svojmu nástupcovi. O tom, kto to bude, sa rozhoduje na sneme. Predtým nás ale zaujímal politologický názor na danú vec.

Pri tejto príležitosti sme oslovili politológa Michala Cirnera. Ten ma v hlave jasnú predstavu o tom, čo očakáva od sobotného snemu Za ľudí. "Strana, ktorá mala pred voľbami veľké ambície je najmenšou parlamentnou stranou, stratila svojho ťahúňa Andreja Kisku a je najslabšou vládnou stranou, s ktorou si predovšetkým Igor Matovič a Boris Kollár "vytierajú podlahu". Ak má mať strana perspektívu do ďalších volieb a ak si má zachovať v koalícii hrdosť a rešpekt, musí sa niečo zmeniť. V koalícii musí mať širšie lakte, musí pracovať na svojom imidži a musí byť aspoň navonok jednotná. Ten, kto to sľúbi zabezpečiť a má na to plán by mal byť vo vedení strany," povedal Cirner ohľadom strany, v ktorej sa už aj podpredseda Juraj Šeliga rozhodol, komú hodí hlas podpory a Veronika Remišová to nie je.

Karty má v rukách Remišová

Politológ nepredpokladá, že by sobotný snem takpovediac "vyhral" Miroslav Kollár. "Bolo by prekvapením, ak by bol zvolený pán Kollár. Všetky karty sú na strane pani Remišovej. Dobrý výsledok pána Kollára môže do budúcna znamenať stranícky rozkol, preto by bolo pre stranu lepšie, ak by vyšla zo snemu jednotná, a to v zmysle, že nejaká línia a predstava stelesnená jedným z kandidátov získa veľkú podporu delegátov a tým silný mandát na vedenie strany," predpokladá Cirner.

Nepriaznivá situácia v strane

Cirner nevyše neverí, že Za ľudí vydrží celé štyri roky jednotná. "Situácia nie je dobrá. Odchod populárneho lídra Andreja Kisku, zlý volebný výsledok a voličské preferencie, ktoré pár mesiacov po voľbách neveštia strane do budúcnosti nič pozitívne. Môj osobný odhad je, že poslanecký klub ani strana nevydržia celé volebné obdobie jednotní," uzavrel Cirner.

Požehnanie od Kisku

K tejto situácii v strane mal rozhodne čo povedať aj ďalší politológ Radoslav Štefančík. "V tomto súboji má väčšie predpoklady na výhru pani Remišová. Podporil ju totiž otec zakladateľ, Andrej Kiska. Vzhľadom na to, že veľa členov vstúpilo do strany práve kvôli bývalému prezidentovi, viem si predstaviť, že si delegáti na sneme nechajú od bývalej hlavy štátu poradiť. Treba však povedať, že aj v minulosti sme boli svedkami absolútnych prekvapení, napríklad pri voľbe šéfa Slobodného fóra, pri ktorej uspela Zuzana Martináková, takže netreba zabúdať ani na prekvapenia," myslí si Štefančík.

Neodvratná záručná doba

"Predpokladám, že rovnako, ako v drvivej väčšine slovenských strán, ktoré zažili výmenu otca zakladateľa. Ešte chvíľu sa budú tváriť, že pôsobia ako koherentná strana, ale bude to len postupné približovanie sa ku koncu záručnej doby. Nemožno vylúčiť, že sa v budúcnosti zlúčia s iným subjektom, ale ten dôvod bude rovnaký. Úpadok strany," uzavrel politológ.