Strážnik Ján sa ocitol zoči-voči medveďovi: FOTO Zúfalý boj o život, ľudia na Liptove majú strach

„Išiel som do teľatníka a on oproti mne, a ja idem s baterkou a on sa pustil do mňa,“ opísal útok v areáli poľnohospodárskeho družstva v Liptovskej Kokave Ján. „Tu je s tými medveďmi ako safari, tu sa pozriete na lúky a vidíte medveďa bežať. To sa bojíte aj deti pustiť von, aj na huby ísť,“ povedala Zuzana, príbuzná zraneného strážnika.

Medveď vošiel do areálu družstva a vyjedal zvyšky kukurice. „Podľa pracovníka mal ten medveď zhruba 150 až 170 kíl,“ podotkol Tibor Kondor, zootechnik RD v Liptovskej Kokave.

Televízia Joj, ktorá o prípade informovala, uviedla, že šelma Jána doškriabala a zhodila ho do priekopy. „Medveď mi zaškrabol do nohy. Chytil a zvalil ma a ja mám lampáš, ja som potom bachol, mám taký lampáš, a zareval som, on sa tiež naplašil a ušiel. Bolo šťastie, že ušiel, keby nebol ušiel, tak ma dogniavi,“ poznamenal strážnik. „Keby sa postavil na zadné, ho doráňa,“ konštatovala Zuzana.

„Po tejto skúsenosti bude mať strach chodiť do roboty a nielen on, ale aj tí ostatní, čo tam robia,“ uviedla Jánova príbuzná. „V tomto teľatníku robia ženy, chodia o 4 ráno a majú strach,“ dodal Kondor.

Medvede strácajú plachosť a ľudia v okolí Liptovského Hrádku na ich výskyt a hrozbu útoku upozorňujú dlhodobo. Pred asi dvomi mesiacmi medveď rozbil vchod do ovčína.