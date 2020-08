Horor na južnom Slovensku: FOTO Poľovník postrelil psa a stal sa terčom brutálneho útoku

BÁČ – Poľovník uplynulý týždeň postrelil bernského salašníckeho psa, ktorý bol podľa jeho slov v poľovnom revíri a bez obojka. Stalo sa to pri obci Báč. Keď majitelia odišli so zraneným psom k veterinárovi, poľovník sa stal terčom brutálneho útoku.

S 18-mesačným bernským salašníckym psom boli jeho majitelia na prechádzke. Artosa v poli za obcou Báč z ničoho nič zasiahla guľka z poľovníckej zbrane. Incident sa udial minulý týždeň. Pes ešte pokrivkáva, no jeho stav sa zlepšuje.

Následne vyšlo najavo, že poľovníka niekto dobil. „Nášho člena brutálne napadali, vzali mu zbraň, vlastnou zbraňou ho mlátili po hlave, po rebrách a nechali ho tam bez toho, aby niekto zisťoval, aké má zranenia, či mu treba pomôcť,“ opísal televízii JOJ predseda PZ Jastrab, Rohovce Jozef Majerik.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

„Útočníkovi muselo byť zrejmé, aj vzhľadom na vyšší vek poškodeného, že predmetným útokom smerujúcim do oblasti tváre a hlavy mu môže privodiť aj ťažkú ujmu na zdraví,“ skonštatoval advokát poškodeného Daniel Drenka.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

O tom, že poľovník sa stal terčom krvavého útoku, sa majitelia Artosa dozvedeli dodatočne. „On tam ostal sedieť, ešte ja som mu povedal, nech tam počká na policajtov. My sme dali psa do kufra a ja som ťahal čiaru do Šamorína, len toľko som videl, že za nami išla rodinka s deťmi, to bolo všetko,“ spomína František, majiteľ psa.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Poľovník bol v dôchodkovom veku a na svojom stanovišti čakal na srnca. Do revíru mu však vošiel pes. „Nebol výrazne označený, dokonca naháňal drobnú zver, v tomto prípade je poľovník oprávnený strieľať, je to poľovná stráž. My sme zákon rozhodne neporušili z našej strany,“ skonštatoval Majerik.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Poľovnícka stráž totiž nesmie strieľať na poľovníckeho psa a psa, ktorý má nasadený obojok vo výraznej farbe. Voľne sa pohybujúceho psa v poľovnom revíri je oprávnená usmrtiť. „V tomto ho nosíme od prvého dňa, keď chodíme s ním, s nimi ku kanálu, toto je jeho obojok, keď to má na krku, to vidieť aj z diaľky,“ zdôraznil František. „Nemáme záujem strieľať psov, ale je to neúnosné v takejto krajine, kde vám denne plaší zver 20 psičkárov a nemajú žiadne zábrany,“ dodal Majerik.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Incident rieši polícia. „Polícia v Šamoríne naďalej preveruje okolnosti, za ktorých došlo k poraneniu psa. Prijala trestné oznámenie s podozrením na ublíženie na zdraví. Oba prípady sú v štádiu policajného preverovania,“ priblížila krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Dobitý poľovník je chránenou osobou. Ako člen poľovníckej stráže pri výkone požíva ochranu verejného činiteľa.