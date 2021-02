Horor na strednom Slovensku: Na mladíka vyskočil medveď! Šelma ho ťahala desiatky metrov

Mladíkovi (27) sa premietol život pred očami, keď na neho v Kozelníku zaútočil medveď. Zviera ho malo prekvapiť neďaleko lesnej cesty, uviedli Noviny.sk. „Chalan bol v lese na prechádzke. V lese sú medvede, ale som nepočul, že by takto skočil na dakoho,“ povedal portálu obyvateľ obce Kozelník.

Turistu mala šelma ťahať dolu svahom zhruba 20 metrov. Následne ho pustila a ušla do lesa. Zranený mladík si zavolal pomoc sám. Medzitým, ako k nemu smerovali aj hasiči na štvorkolkách, sa dostal k hlavnej ceste. „Vlastnými silami sa dostal k ceste, kde ho našla naša posádka. Ošetrili ho. Bol v stabilizovanom stave a pri vedomí,“ priblížila hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Muž skončil v nemocnici v Žiari nad Hronom. Utrpel viaceré tržné poranenia. Jeho stav je však stabilizovaný.

Medveď mal byť o tomto čase ešte uložený na zimný spánok. Poľovník Oto Hudec ale pripomenul, že v súčasnosti sa už na to nedá spoliehať. „Zima bola slabšia, medveď sa zobúdza. Kedysi spali do konca marca, teraz to už neplatí. Snehová pokrývka už nie je,“ skonštatoval Hudec.