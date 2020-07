AKTUÁLNE Poslanci schválili novelu zákona o prokuratúre: Výber kandidátov na šéfa sa má upraviť

BRATISLAVA - Podmienky výberu a odvolania generálneho i špeciálneho prokurátora sa majú zmeniť. Vyplýva to z novely zákona o prokuratúre, ktorou sa menia aj ďalšie zákony. Novú legislatívu schválili poslanci v stredu. O funkciu šéfa Generálnej prokuratúry SR by sa mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi.

Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Špeciálnym prokurátorom by sa už nemusel stať len prokurátor GP. Legislatíva v prípade podpísania prezidentkou nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia. Zo 122 prítomných poslancov bolo za 82, proti 40 a nikto z poslancov sa pri hlasovaní nezdržal.

Uchádzačom o funkciu generálneho i špeciálneho prokurátora by podľa schválenej novely mohol byť občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Vyžadovať sa bude od neho aspoň 15-ročná prax v právnickom povolaní. Podmienkou má byť aj bezúhonnosť. Kandidát na špeciálneho prokurátora bude musieť mať odbornú justičnú skúšku.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kandidátov na šéfa GP i špeciálneho prokurátora by mohli navrhovať poslanci NR SR a aj minister spravodlivosti, verejný ochranca práv, Rada prokurátorov SR, profesijná organizácia právnikov i právnické fakulty a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Špeciálneho prokurátora mohol doteraz voliť a odvolávať parlament na návrh generálneho prokurátora na základe výberového konania.

Uchádzačov by mal verejne vypočúvať ústavnoprávny výbor

Parlament by mohol po novom podať návrh na odvolanie šéfa GP i špeciálneho prokurátora aj v prípade, ak prestane svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne. Hlava štátu by si pred rozhodnutím o odvolaní generálneho prokurátora mohla vyžiadať stanovisko rady prokurátorov, ktoré by mala predložiť do siedmich dní.

Generálny i špeciálny prokurátor by podľa schválených úprav nemohol vykonávať posledné dva roky pred vymenovaním funkciu prezidenta SR, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, štátneho tajomníka, predsedu samosprávneho kraja, primátora, starostu či verejného ochrancu práv.

Uchádzačov na post špeciálneho i generálneho prokurátora by mal ešte pred voľbou v parlamente verejne vypočúvať ústavnoprávny výbor za podobných podmienok ako pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov.