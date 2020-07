Neziskové organizácie oceňujú niektoré zmeny v prokuratúre: Iné však zase kritizujú

BRATISLAVA - Neziskové organizácie Via Iuris a Nadácia Zastavme korupciu oceňujú niektoré zmeny v prokuratúre, ktoré v stredu (15. 7.) schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, ako verejné vypočutie, rozšírenie okruhu subjektov navrhujúcich kandidátov alebo predloženie vízie. Na druhej strane sa Zastavme korupciu nepáči možnosť, aby na šéfa prokuratúry kandidoval advokát, Via Iuris sa nepáči spôsob, akým sa bude šéf generálnej prokuratúry a špeciálny prokurátor odvolávať. Informovali o tom hovorkyňa Nadácie Zastavme korupciu Lucia Pazičová a hovorkyňa Via Iuris Katarína Žitniaková.

„Generálny prokurátor je človek, ktorý má najväčší vplyv na vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach. Aj preto sme privítali, že nový zákon ráta s verejnou voľbou a verejným vypočutím kandidátov,“ hovorí Nadácia Zastavme korupciu. Finálna podoba zákona však podľa mimovládky pripomienky nadácie veľmi nezohľadnila.

„Zmeny oproti pôvodnému návrhu sú podľa nás len kozmetické. K zákonu o generálnej prokuratúre, navyše, pribudla voľba špeciálneho prokurátora. Bez širšej verejnej či odbornej diskusie,” uviedla advokátka spolupracujúca s nadáciou Marianna Leontiev. V súvislosti s voľbou špeciálneho prokurátora Zastavme korupciu kritizuje aj to, že jeho možné odvolávanie bude len na Národnej rade SR. „Je teda výsostne politické,“ myslia si zástupcovia mimovládky.

Návrh prešiel okrem iného aj v podobe, podľa ktorej sa môže o miesto generálneho prokurátora uchádzať aj neprokurátor. To nadácia kritizovala s kompromisným riešením, podľa ktorého by sa šéfom prokurátorov mohol stať okrem prokurátora ešte aj sudca. Po novom by to však mohol byť aj advokát.

Za možné negatíva novej právnej úpravy upozorňuje aj Via Iuris. Tým sa nepáči nový mechanizmus zániku funkcie generálneho a špeciálneho prokurátora, do ktorého by mohol zasahovať aj disciplinárny súd, aj NR SR. Táto dvojkoľajnosť po pripomienkach podľa Via Iuris odstránená nebola, a tak stále nie je zrejmé, kedy bude konať parlament a kedy disciplinárny súd. Via Iuris sa tiež nepáči veľmi všeobecné požiadavka na šéfa prokuratúry, ktorý by mal mať 15 rokov právnickej praxe, bez bližšej špecifikácie.

Nadácia Zastavme korupciu, naopak, hodnotí pozitívne fakt, že na funkciu špeciálneho alebo generálneho prokurátora nemôže ísť človek rovno z politickej funkcie. Ich návrh hovoril o päťročnej pauze, nakoniec však prešla len dvojročná. „Zaujímavé je, že budúci šéf Úradu na ochranu oznamovateľov musí byť mimo politiky aspoň päť rokov,“ dopĺňa stanovisko nadácie.

Zastavme korupciu a aj Via Iuris sa tiež páči, že bude môcť navrhovať kandidáta na šéfa prokuratúry aj iný subjekt než poslanci NR SR, ako napríklad právnické fakulty alebo Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Mimovládka tiež ocenila, že musí kandidát na generálneho prokurátora predložiť koncepciu rozvoja a riadenia generálnej prokuratúry.

