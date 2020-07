Poslanci rokovali o viacerých bodoch: ÚVZ by mohol získavať čísla navrátilcov z červených krajín

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva SR by mal mať možnosť získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v "červených" krajinách. Vyplýva to z vládnej novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Právnu úpravu v stredu schválili poslanci Národnej rady SR. Novela tiež hovorí o tom, že pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur. Parlament o legislatíve rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

"Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v návrhu novely. Za tento priestupok má hroziť pokuta do výšky 5000 eur. Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Nová úprava má umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej "červenej krajiny". "Cieľom návrhu zákona je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň, v rámci všeobecnej súčinnosti spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých osôb," uviedli predkladatelia. Operátor by mohol podľa navrhovanej úpravy spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ.

Návrh novely upravuje aj rozsah údajov, ktoré operátori môžu spracovávať bez súhlasu účastníka. Okrem telefónneho čísla by mohli "v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase, i lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka".

ÚVZ by mohol tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60 dní, pričom po uplynutí tejto lehoty má údaje bezodkladne zničiť. "Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v materiáli. ÚVZ bude musieť predložiť parlamentnému ústavnoprávnemu výboru report, ako s údajmi narábal. Novela v prípade podpisu prezidentkou Zuzanou Čaputovou nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.

Dôvody na odvolanie komisárov pre deti a zdravotne postihnutých sa upravia

Dôvody na odvolávanie komisára pre deti a komisára pre zdravotne postihnutých sa upravia. Po novom bude možné podať návrh na ich odvolanie aj v prípade, ak by ich konanie vzbudzovalo dôvodné pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti pri výkone funkcie. Vyplýva to z novely zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady SR. Rokovali o nej v zrýchlenom režime.

Komisára by po novom mohli odvolať, ak v súvislosti s výkonom svojej funkcie porušil zákon o komisároch alebo iný zákon či všeobecne záväzný právny predpis. Na odvolanie bude potrebné opakované porušenie. Odvolať ho bude možné aj v prípade, ak nevykonáva funkciu viac ako šesť mesiacov po sebe. Pribudne tiež dôvod, ak bude konať "spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti a nestrannosti pri výkone funkcie komisára".

Na odvolanie komisára bude potrebný návrh príslušného parlamentného výboru. Dôvody v ňom budú musieť byť vysvetlené. Komisár bude mať v prípade podania návrhu možnosť vyjadriť sa k nemu ešte predtým, ako o ňom plénum rozhodne.

Poslanci odmietli návrhy ĽSNS o obmedzení vykonávania potratov

Vykonávanie umelých potratov sa obmedzovať nebude. Poslanci Národnej rady SR v stredu neschválili dva návrhy noviel zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktoré predložili poslanci za ĽSNS. V prísnejšom návrhu chceli poslanci zrušiť možnosť vykonávať interrupcie na požiadanie a obmedziť ju len na tri špecifické prípady.

V druhom, podľa poslancov miernejšom návrhu, chceli, aby sa potraty mohli vykonávať len do ôsmich týždňov tehotenstva. Plénum zároveň neschválilo novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorou chceli poslanci za ĽSNS znížiť počet poslancov NR SR na 100.

Konania v oblasti životného prostredia sa spriechodnia

Konania v oblasti životného prostredia, ktoré sa zastavili v súvislosti so šírením nového koronavírusu, sa spriechodnia. Poslanci Národnej rady SR v stredu schválili vládny návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19 dopĺňa zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákon o odpadoch.

Mohlo by sa tak pokračovať v konaniach o integrovaných povoleniach, ktoré potrebujú napríklad skládky či podnikatelia v chemickom priemysle. Rovnako aj v konaniach o určenie osoby zodpovednej za umiestnenie nezákonne umiestneného odpadu. Novela v prípade schválenia v parlamente a podpisu prezidentky SR nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.

Zaviesť by sa mohla ďalšia zbraňová amnestia

Zaviesť by sa mohla ďalšia zbraňová amnestia. Poslanci Národnej rady SR v stredu posunuli do druhého čítania novelu zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú predložili poslanci Smeru-SD. Za posunutie návrhu hlasovali takmer všetci prítomní poslanci. Amnestia by mohla platiť od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou.

Vytvoriť má časovo obmedzené obdobie, počas ktorého bude možné na ktoromkoľvek policajnom útvare odovzdať dobrovoľne zbraň kategórie A, B alebo C, ako aj strelivo do nej za podmienky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojovania. Predkladatelia vysvetlili, že by tak mala zaniknúť trestnosť nedovoleného ozbrojovania tým osobám, ktoré bez povolenia držia zbrane alebo strelivo a v stanovenej lehote ich odovzdajú do úschovy Policajnému zboru.

Poslanci argumentujú výsledkami doterajších troch zbraňových amnestií. Hovoria o preventívnom význame. Pripomenuli, že počas doterajších zbraňových amnestií sa celkovo odovzdalo 10.865 zbraní a 82.010 kusov streliva, medzi nimi aj zbrane z 19. storočia, ale aj z prvej a druhej svetovej vojny.