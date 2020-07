Na summit EÚ som prišiel vyrokovať čo najlepšie pozície pre Slovensko, povedal Matovič

Ťažiskom rokovaní summitu bude kompromisný návrh o sedemročnom rozpočte EÚ a o pláne ekonomickej obnovy po koronakríze. "Čokoľvek, čo Slovensko vyťaží z týchto rokovaní, bude plus, lebo ináč by tieto peniaze neprišli. Budeme sa snažiť obhájiť pozície, aby sme boli čo najbližšie k pôvodnému návrhu," uviedol s odkazom na plány Európskej komisie, podľa ktorých by SR cez jednorazový nástroj EÚ mohla získať až osem miliárd eur.

Tento plán koncom minulého týždňa mierne upravil predseda Európskej rady, aby vyšiel v ústrety krajinám označovaným ako Štvorica šetrných (F4) a aby bolo možné dosiahnuť na summite kompromisnú dohodu. Matovič zdôraznil, že sa bude snažiť "vyboxovať maximum" možného, lebo každé jedno euro pre Slovensko bude dobré.

Na otázku, či prišiel na summit s podporou spojencov, trebárs z Vyšehradskej štvorky (V4), premiér uviedol, že by nebolo správne vynášať výsledky rokovaní medzi štyrmi očami. Priznal však, že v Bruseli hovoril aj o pozícii partnerských krajín z V4. Zároveň dodal, že z doterajších rokovaní cíti, že väčšina krajín EÚ je spojencom Slovenska v snahe o dosiahnutie dohody. Matovič v tejto súvislosti Michelovi aj Von der Leyenovej navrhol, aby sa summit zmenil na konkláve s obmedzením jedla a nápojov pre lídrov, ak sa nebude črtať kompromisná dohoda cez víkend.

"Ja som na to pripravený a myslím si, že je mimoriadne dôležité pre Európu, nielen pre Slovensko, aby tá dohoda uzrela svetlo sveta. Musíme vyslať silný signál aj finančným trhom," uviedol premiér. To je podľa neho potrebné aj preto, že EÚ stojí na prahu najväčšej ekonomickej krízy od druhej svetovej vojny a potrebuje silnú injekciu pre všetky národné ekonomiky. V čase, keď zvyšok sveta sa trápi s koronakrízou, Európa je podľa Matoviča relatívne čistá a mohla by celú situáciu zvládnuť, potrebuje však silnú finančnú injekciu.

"Ja tu zastupujem Slovenskú republiku a budem robiť všetko preto, aby sme vyšli čo najlepšie," povedal. Premiér sa v budove Európskej komisie nakrátko stretol aj so slovenským eurokomisárom Marošom Šefčovičom a ešte predtým využil možnosť hovoriť aj so slovenskými europoslancami. V piatok ho čaká bilaterálne rokovanie s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim.

Michel a Von der Leyenová nepochybujú o zakotvení Slovenska v EÚ

Slovenská republika nemení svoje európske zakotvenie a proatlantické väzby. Na štvrtkových rokovaniach s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič.

Prvá oficiálna návšteva Igora Matoviča vo funkcii premiéra v sídle inštitúcií EÚ sa konala pred mimoriadnym dvojdňovým summitom EÚ (17.-18.7.), ktorého hlavným cieľom je dospieť k dohode o budúcom sedemročnom rozpočte EÚ a o pláne obnovy a odolnosti v hodnote 750 miliárd eur.

Premiér potvrdil, že svoj "zoznamovací" pobyt v Bruseli využil aj na potvrdenie proeurópskej a proatlantickej orientácie Slovenska. "Ja si myslím, že ani Charles Michel ani Ursula von der Leyenová nemajú žiadne pochybnosti o Slovensku, čo sa týka nášho zahraničnopolitického smerovania. Sme pevnou súčasťou Európskej únie, neplánujeme vystupovať a sme rovnako pevným partnerom a súčasťou euroatlantického spojenectva," uviedol Matovič.