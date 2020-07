Kauza miliónových úplatkov: Obvinený podnikateľ tromfol pri prepisovaní majetku aj Bašternáka

Po vražde novinára Jána Kuciaka a zadržaní Mariana Kočnera sa pozornosť upriamila aj na nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. V tom čase odletel do Dubaja, kde začal tráviť viac času. Nedávno sa vrátil z Chorvátska rovno na políciu, kde vypovedal. Odtiaľ ho zobrali do väzby.

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici Bödöra najskôr ponechal na slobode. Jeho rozhodnutie neskôr zrušil Najvyšší súd a nitriansky podnikateľ putoval do väzby. Obvinený je z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Zbavuje sa majetku

Norbert Bödör ako podniká ako živnostník a v prípade zhabania majetku by prišiel o všetko. portál Aktuality.sk teraz upozornil na to, že na výpise z Katastra nehnuteľností je pri niektorých Bödörových bytoch plomba. V zátvorke za plombou svieti nápis: Dohoda manželov o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Znamená to, že v prípade, ak by podnikateľovi chceli siahnuť na majetok, nehnuteľnosti, ktoré vlastní jeho manželka, by neboli ohrozené.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Podobným spôsobom sa majetku zbavoval aj odsúdený Ladislav Bašternák, ktorý všetko, okrem bytu, v ktorom býval expremiér Robert Fico, prepísal na manželku. Rovnako sa časti majetku zbavil aj obžalovaný Marian Kočner.

Kauza Dobytkár

Nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v piatok (3. 7.) večer v rámci akcie Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) za zatiaľ viac ako 10 miliónov eur. Polícia SR v piatok informovala, že v rámci tejto akcie na celom území Slovenska NAKA vykonala zaisťovacie úkony a vzniesla obvinenie voči trom fyzickým osobám a dvom právnickým osobám za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pollicajti prehľadali priestory súkromnej bezpečnostnej služby Bonul, ktorá patrí Bödörovcom, a boli aj v Bödörovej domácnosti. Podľa Denníka N Bödör nebol doma. Vyšetrovateľa kontaktoval jeho právny zástupca, aby zistil, čo sa deje.

Vyšetrovateľ mu oznámil, že Bödöra potrebujú vo veci vypočuť, keďže je obvinený. Na policajné prezídium prišiel so svojím zástupcom neskoro večer. Bol s rodinou v Chorvátsku, ak by neprišiel, bol by na neho vydaný zatykač. Vyšetrovatelia ho podozrievajú, že uňho končili miliónové úplatky z PPA.