Bašternák má na krku nový problém! Mal tajiť MEGAobchod, obžalovali ho v ďalšej kauze

Ladislav Bašternák

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA – Právoplatne odsúdený podnikateľ Ladislav Bašternák je obžalovaný v ďalšej kauze, tentoraz týkajúcej sa krátenia daní v súvislosti s prevodom bytov vo Five Star Residence v Bratislave. Potvrdil to hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Upozornil na to portál noviny.sk