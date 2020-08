Truban chce pokračovať v tom, ako viedol Špecializovaný trestný súd doteraz: Kritizuje médiá

BRATISLAVA – Bývalý predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban chce viesť súd tak ako počas svojho funkčného obdobia. Za momentálnych podmienok si nevie predstaviť, že by sa súd presťahoval celý do Pezinka a nechce, aby sudcovia podliehali mediálnemu tlaku. Uviedol to pri vypočúvaní počas výberového konania na post predsedu ŠTS.

„Je pre mňa dôležité, aby bol Špecializovaný trestný súd dôveryhodnou inštitúciou,“ uviedol Truban. Želá si, aby sudcovia nepodliehali mediálnym tlakom, ktoré negatívne ovplyvňujú činnosť súdu. V momentálnej situácii si Truban nevie predstaviť, že by sa presťahovalo pracovisko ŠTS Banská Bystrica do Pezinka aj z toho dôvodu, že by sa nezmestili pre prítomnosť Úradu špeciálnej prokuratúry. Tá sídli v tej istej budove, čo podľa neho nie je v poriadku. Rovnako tak odmieta, že by sudcovia, ktorí chcú služby, nemali takú možnosť. Počas služieb sú sudcovia v pohotovosti pre prípady prípravného konania, ako je aj rozhodovanie o väzbe. Počas svojej prezentácie sa vyjadroval aj k svojím súdnym sporom s médiami a kritizoval ich za ich činnosť.

Truban sa pristavil pri verejnej kritike podpredsedu Národnej rady SR Juraja Šeligu (Za ľudí), ktorý tvrdí, že je faktickým konateľom v penzióne, ktorý formálne vedie jeho 19-ročný syn. Truban to odmietol s tým, že penzión vedie jeho 30-ročná dcéra advokátka. „Nie som žiadnym faktickým konateľom, je to pojem, ktorý si vymyslel pán Šeliga,“ uviedol. Truban tvrdí, že ho niektoré médiá diskriminujú. Ako príklad mal uviesť aj prípad, keď bol pôvodne prepustený z väzby nitriansky podnikateľ Norbert B. v kauze Dobytkár. Truban si myslí, že keď niekoho zoberie do väzby, tak média píšu iba to, že obvineného zobral do väzby sudca pre prípravné konanie, a keď ho do väzby nezoberie alebo ho z väzby prepustí, tak uvádzajú celé jeho meno.

Po prezentácii čelil aj otázkam týkajúcim sa legislatívnych zmien v prokuratúre. Je za to, aby sa prokuratúra otvorila, avšak myslí si, že by generálnym prokurátorom mal byť iba prokurátor. Na otázku, čím si vysvetľuje nízku dôveru v justíciu, uviedol, že "maslo na hlave" majú aj zákonodarné a výkonné zložky štátu, ako aj médiá.