Šeliga nesúhlasí s rozhodnutím Trubana v súvislosti s Bödörom: Žiada o preverenie

"Podávame podnet predsedovi súdnej rady doktorovi Mazákovi, aby sa pozrel na to, akým spôsobom rozhodoval doktor Truban, ako postupoval, či mal alebo nemal namietať a či bolo dodržané všetko, čo malo," vysvetlil Šeliga. Šeliga vidí v prípade vzatia do väzby veľký rozdiel v rozhodnutiach ŠTS a NS SR. "Na jednej strane sudca hovorí, že nie sú dôkazy na to, aby bol niekto vzatý do väzby a na druhej strane najvyšší súd povie, že toto je jeden z najväčších prípadov korupcie na Slovensku a človeka berie do väzby," upozornil.

Podpredseda parlamentu podotkol, že hoci ako občan ani politik nemá právo zasahovať do rozhodnutí sudcov, ani oni nemôžu byť nedotknuteľní. Pripomenul, že právo začať konanie voči sudcovi má Súdna rada SR. Návrh na začatie konania môže podať ministerka spravodlivosti alebo predseda súdnej rady. Podnetom k Mazákovi sa chce vyhnúť podozreniam o politickom zásahu do súdnej moci.

Pre bezpečnostnú previerku firmy Bonul sa Šeliga opäť obráti na NBÚ. Prvý raz tak urobil už pred rokom. Kritizuje, že firme neodobrali bezpečnostnú previerku. Väzba Norberta B. je podľa neho ďalším zásadným dôkazom. "Ak nás NBÚ nevyrozumie o tejto téme, ak neurobí žiadne konkrétne kroky, tak budem spolu s kolegami iniciovať zvolanie osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ," vyhlásil.

ŠTS v Banskej Bystrici 5. júla nevzal podnikateľa Norberta B. do väzby, návrhu na väzobné stíhanie vyhovel iba v prípade Petra K. Obaja sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti s kauzou Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky v Pôdohospodárskej platobnej agentúre za zatiaľ viac ako 10 miliónov eur. NS SR po sťažnosti prokurátora ÚŠP rozhodol o jeho vzatí do väzby. Šeliga po rozhodnutí ŠTS spochybnil nezávislosť sudcu Trubana. Sudca sa k jeho tvrdeniam nechcel vyjadrovať.