Mikloš o Sulíkovom kilečku a druhej vlne KORONAVÍRUSU: Ekonomiku musíme obmedziť čo najmenej

V tomto kontexte sme sa pýtali aj na efekt balíka opatrení v čase opäť narastajúcich potvrdených prípadov nového koronavírusu a ako môže ekonomika opäť naraziť. „Terajší nárast nových prípadov sa nedá považovať za dramatický a ani pri vyššom náraste by sa v žiadnom prípade nemalo uvažovať o plošnom zatvorení ekonomiky. Bolo by to nielen likvidačne drahé z hľadiska ekonomického, ale zároveň aj nerozumné a málo účinné z hľadiska medicínskeho. Na nárast samozrejme treba reagovať, ale lokálne a inteligentne, určite nie plošne,“ povedal pre Topky Mikloš.

Kroky v prípade príchodu druhej vlny

V diskusii sme sa dotkli aj témy možného príchodu druhej vlny ochorenia Covid-19. Mikloš by v takom stave ekonomiku rozhodne nebrzdil a uprednostnil by iné riešenia. „Také lokálne a inteligentné riešenia, ktoré čo najmenej obmedzia fungovanie ekonomiky,“ tvrdí Mikloš.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Balík pre podnikateľov víta a má aj favorita medzi opatreniami

Niekoľkokrát skloňované kilečko hodnotí kladne. „Balík hodnotím veľmi pozitívne, po mnohých rokoch sú to konečne opatrenia, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie,“ tvrdí Mikloš a dokonca si vybral aj jedno z opatrení, ktorému fandí najviac. „Ak by som mal vybrať jedno, tak asi to, ktoré zvyšuje stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia tým, že daňové a odvodové zákony sa budú meniť len od 1. januára a nie v priebehu roka,“ uviedol Ivan Mikloš.

Na gastráče nenašla vláda odvahu

Najväčším slabým miestom balíka je podľa Mikloša zatiaľ jeho obmedzený rozsah a dopad. „Slabinou je, že zatiaľ ide len o opatrenia, ktoré nemajú dôsledky na rozpočet a pracovnoprávne vzťahy, ale ďalšie opatrenia majú prísť na jeseň. A za slabinu považujem, že vláda nenašla dosť rozhodnosti na zrušenie gastrolístkov,“ uzavrel Mikloš.