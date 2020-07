Mikloš radí vláde s balíčkom pomoci: Peňazí má byť ešte viac, príležitosť ako razantne zmeniť krajinu!

BRATISLAVA - V rámci posledného summitu v Bruseli slovenská vláda na čele s Igorom Matovičom rokovala o záchrannom finančnom balíku kvôli koronakríze. Do roku 2023 by malo Slovensko minúť až 7,5 miliárd eur z vyše 40 miliardového celkového balíka pomoci. Už v októbri by mali byť jasné návrhy pre európsku komisiu o tom, na aké účely vláda využije prvú časť finančnej injekcie. Ohľadom tejto problematiky sa vyjadril aj známy ekonóm a exminister financií Ivan Mikloš.

Peňazí je ešte viac ako na papieri

Prvá časť zo 40 miliardového balíka pomoci predstavuje spomínaných 7,5 miliárd, ktoré by mali byť využité na pomoc po koronakríze. Mikloš však hovorí, že peňazí je ešte viac. "Do roku 2023 by sme mali minúť 7,5 mld. eur len z programu New Generation EU, okrem toho by sme mali minúť doteraz neminuté peniaze zo starého programovacieho obdobia 2014 - 2020 a tiež začať míňať peniaze z nového obdobia 2021 - 2027. Zo starého obdobia sme doteraz minuli len cca 32% a teda ostáva nám tam ešte asi 9 mld. eur, takže tých peňazí bude omnoho viac," upozorňuje Mikloš.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Peniaze ako príležitosť

Mikloš vláde pripomína, že peniaze nebudú len prostriedkom bežného míňania, ale je potrebné ich brať aj ako príležitosť na zmenu. "Jeden z problémov bude, ako ich minúť zmysluplne a efektívne tak, aby neboli len minuté, ale aby boli čo najlepšie investované tak, aby prispeli k rastu našej konkurencieschopnosti a k zmene našej krajiny na modernú a vyspelú spoločnosť s vysokou životnou úrovňou a kvalitou života," doplnil exminister Mikloš.

Vláda by mala podľa Mikloša viac rozmýšľať nad tým, ako investovať do "nástrojov", nie len do samotných produktov. "Ak by som to mal parafrázovať, tak za tie peniaze by sme si nemali kupovať ryby, ale čo najlepšie udice a siete a mali by sme ich využiť aj na to, aby sme tieto nástroje vedeli čo najlepšie používať a mali potom dosť rýb aj vtedy, keď už nové peniaze prichádzať nebudú a tie staré bude potrebné splatiť," odkázal vláde Ivan Mikloš.