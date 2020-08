Sulík znovu vo forme: Šéfa spoločnosti na gastrolístky si argumentačne vychutnal!

Sulík Favela v úvode ihneď nazval lobistom, ktorý spoločnosti predostrel svoje argumenty. "Tento pán lobista sa rozhodol podeliť so svojimi myšlienkami so svetom," začal vicepremiér Sulík. Už v prvom bode Sulík kritizuje pomer vzťahu ku "gastráčom", ktorý Favell predostrel. "83% ľudí má pozitívny vzťah ku gastrolístkom. To je rovnaké tvrdenie, ako keď povieme, že 99% ľudí má negatívny vzťah k smrti. Bez linku na prieskum, bez znalosti položenej otázky v prieskume je to manipulatívne tvrdenie," skonštatoval Sulík.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Jedlo za 4-5 eur a obed ako pre kráľa

Podľa Favela si ľudia s gastrolístkami navyše zabezpečia kvalitnejšiu stravu. Sulík následne toto tvrdenie kritizuje aj na základe spravidla nízkej sumy lístkov. "Lebo za 4-5 eur s obsluhou sa najete zdravo a ako králi, hej?" pýta sa ironicky Sulík.

Minister hospodárstva nevidí optimisticky ani načrtnutý systém dobrovoľnosti o ktorom Favel hovoril. "Teda zákon káže kantínu, gastrolístok alebo zmluvnú prevádzku. Pán asi predtým pracoval vo zbore väzenskej stráže, keď toto vníma ako dobrovoľný systém. Zamlčiava fakt, že zákon neumožňuje vyplatiť zamestnancovi ekvivalent v peniazoch, lebo to by gastrofirmy nemali biznis," uvádza minister Sulík.

Digitalizácia - nedigitalizácia

Richardovi Sulíkovi prekáža aj miera digitalizácie straveniek, ktorú šéf Edemredu spomína. "Šéf gastrofirmy spomína 50% mieru digitalizácie stravných lístkov. Dva-tri roky dozadu sme tu všetci fungovali na papierikoch, t.j. v čase, kedy tu boli platobné karty už celé desaťročia," píše Sulík. "Gastrolístky zvyšujú kúpnu silu obyvateľstva. Áno, mínus provízie od zamestnávateľov a stravovacích zariadení. Gastrolístky primárne zvyšujú akurát tak kúpnu silu majiteľov gastrofiriem na úkor všetkých zamestnancov aj zamestnávateľov," neprestáva s kritikou šéf SaS.

Záťaž z administratívneho hľadiska

Riaditeľ spoločnosti na stravné lístky tiež kritizuje prístup vlády ohľadom toho, že zdobrovoľnením lístkov dôjde k vyššej administratívnej záťaži. Podľa Sulíka je tento argument zavádzajúci. "Ak bude zamestnávateľ poukazovať zamestnancovi peniaze v rámci mzdy, administratíva naopak klesne a zamestnávateľ sa zbaví príživníckej zmluvy s gastrofirmou," myslí si šéf rezortu hospodárstva. "Pán vypočítava ziskovosť firmy ako % z hodnoty realizovanej služby, čo je blud. Tržby gastrofiriem tvoria provízie a nie nominál vytlačený na gastrolístku. To nie je špecifikum slovenského účtovníctva, ale reálne tržby, ktoré gastrofirma vyfakturuje zmluvným partnerom (reštauráciám / zamestnávateľom). Finstat hovorí, že Edenred mal v r.2019 tržby 14,9 Mil. Eur a zisk 1,7 Mil. Eur. To je mierne viac ako 1%?" dodal ešte Sulík.