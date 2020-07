KORONAVÍRUS Europoslanci volajú po zodpovednom čerpaní zdrojov z fondu obnovy

Slovensko by mohlo z fondu obnovy získať šesť až osem miliárd eur. "Už teraz vieme, že dostaneme viac. Chceme, aby tieto peniaze boli využité zmysluplne, aby sme pomohli transformovať ekonomiku," povedal europoslanec Ivan Štefanec (EPP). Slovensko podľa neho potrebuje národný plán obnovy. "Potrebujeme jasnú zodpovednosť za procesy a čerpanie prostriedkov, potrebujeme zjednodušiť procesy čerpania," myslí si Štefanec.

Europoslanec Michal Šimečka (RE) upozornil na riziko doterajšieho pomalého čerpania eurofondov. "Ak tých možno až osem miliárd nedokážeme strategicky zainvestovať, alebo ich prejeme, či prebetónujeme, budeme na tom v skutočnosti ešte horšie, než sme dnes. Ak zaostaneme v odvetviach, ktoré budú kľúčové pre budúci hospodársky rast, tak už nikdy nemusíme našich partnerov dobehnúť," povedal Šimečka.

Aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR) je presvedčená, že sa vláda musí pozrieť do minulosti a poučiť sa z chýb. Kritizovala aj štátnu pomoc po vypuknutí koronakrízy. Európske zdroje sa podľa nej dali míňať flexibilne. "Slovenské schémy štátnej pomoci prišli pomerne neskoro. Štátna pomoc bola v porovnaní s inými krajinami vnímaná ako pomerne pomalá a nedostatočná a zbytočne sme mali limity na dotácie nastavené veľmi nízko," zhodnotila Ďuriš Nicholsonová.

Slovensko by podľa nej malo nové zdroje investovať do celoživotného vzdelávania, do vedy a výskumu, zaoberať by sa malo aj automatizáciou, nezamestnanosťou mladých. "Nemali by sme sa báť veľkých reforiem, ktoré sa potom ukážu pozitívne v číslach na trhu práce," doplnila Ďuriš Nicholsonová.

Europoslanec Miroslav Číž (S&D) si myslí, že by bolo by dobré, ak by sa stretli všetci predsedovia politických strán a dohodli sa na využívaní prostriedkov. "Konsenzualita má svoj význam," podotkol.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Michal Wiezik (EPP) volá po zelenej obnove hospodárstva. "Musíme priniesť riešenia, ktoré musia byť funkčné. Je dôležité prejsť na udržateľnosť. Dajte do toho celú svoju silu, odhodlanie a um. Z tejto krízy môžeme vyjsť silnejší a lepší," podotkol Wiezik."Máme pred sebou príležitosť, ktorá sa však už nikdy nezopakuje," upozornil europoslanec Peter Pollák z frakcie EPP. Poukázal na potrebu podporiť slovenské školstvo, zdravotníctvo, ale aj riešiť problémy chudobnejších regiónov.

Europoslanec Robert Hajšel z frakcie S&D skonštatoval, že ide o šancu urobiť Slovensko modernou krajinou, založenou na dobre fungujúcej ekonomike, zelenšej, ale aj odolnejšej či digitálnejšej. "Jedinou prioritou je zvládnuť túto krízu tak, aby sme znížili počet nezamestnaných, ktorých aj tak pribudne, aby sme prijali opatrenia, že budeme odolnejší voči takýmto krízam a zároveň, aby sme naštartovali ekonomiku," priblížil. Plán obnovy musí byť podľa neho postavený na prioritách EÚ a na nedostatkoch, ktoré Slovensku Únia vytkla.

Zdôraznil, že Slovensko bude musieť teraz "míňať" možno 3 miliardy eur ročne. "My sa musíme pripraviť, aby sme pohltili čo najväčšie kvantum peňazí už v prvých dvoch, troch, štyroch rokoch," dodal Hajšel. Zároveň spomenul potrebu pohnúť sa vpred v oblasti energetiky.

Fond obnovy je podľa europoslanca Vladimíra Bilčíka zo skupiny EPP príležitosťou reformovať Slovensko. Poukázal na to, že Fond obnovy nie je ďalší eurofond. "Je to príležitosť navyše pre krajinu na systémovú zmenu kvalitatívne premeniť Slovensko a urobiť z neho vzor a zdroj inšpirácie pre iných," uviedol.

Europoslanec Martin Hojsík (RE) zároveň upozornil aj na klimatickú krízu a potrebu riešiť aj tieto problémy. Kritizoval vládu, že nevidí na stole plány, ako posunúť Slovensko dopredu. "Je dôležité, aby sa SR nepozerala na celú záležitosť len cez prizmu, že dostaneme viac, ako dáme, ale aby prebrala spoluzodpovednosť za to, ako sa pravidlá nastavia a ako budú spravodlivé pre všetkých," zdôraznila tiež Miriam Lexmann (EPP).

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Milan Uhrík z frakcie Nezaradených je presvedčený, že v prípade fondu obnovy nejde o žiadnu charitatívnu akciu. "Je to pôžička, ktorú budeme musieť neskôr splácať. Tých 8 miliárd eur má pochádzať z kolosálneho balíčka, ktoré si chce EÚ požičať. EÚ nerieši nejakú hospodársku krízu, ale v prvom rade svoje vnútorné problémy," tvrdí Uhrík.