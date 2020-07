Vládu čaká dlhý deň: Rokovať má o predĺžení Prvej pomoci i príprave bezpečnostných stratégií

Cieľom je predĺženie obdobia realizácie projektu v ideálnom prípade až do konca roka 2020, teda do času, kým vláda schváli návrh zákona o zavedení trvalého mechanizmu podpory skrátenej pracovnej doby, tzv. kurzarbeit. Vláda v stredu prerokuje aj návrh na prípravu bezpečnostnej a obrannej stratégie SR. Koncepty strategických materiálov majú ministerstvá obrany a zahraničných vecí a európskych záležitostí predložiť do konca roka 2020.

V programe je aj Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v ňom informujú, že v roku 2019 na Slovensku diagnostikovali 102 nových prípadov infekcie HIV, 74 z nich sa týkalo Slovákov, 28 cudzincov. Kabinet má tiež odvolať z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuela Vlčana, ktorý na konci júna sám požiadal o uvoľnenie z funkcie.

Ministri sa budú zaoberať aj návrhom na prehodnotenie materiálnej skladby mobilizačných rezerv. Dôvodom je, že časť týchto rezerv dlhodobým skladovaním a konštantným technologickým vývojom postupne stráca svoju účelnosť.

V rámci takmer 20 informatívnych materiálov v programe rokovania vlády je aj správa o činnosti zástupcu SR pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) v roku 2019. Orgány ESĽP sa zaoberali 300 sťažnosťami voči SR, z 55 sťažností notifikovaných vláde rozhodol súd 36 prípadov.