OĽaNO ukázalo predvýber prednostov okresných úradov: Matovič žiada od ľudí verejnú lustráciu

Igor Matovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Kandidátov na prednostov okresných úradov (OÚ) bude môcť zhodnotiť aj verejnosť, vyzval ju na to premiér Igor Matovič (OĽaNO). Nazval to "verejnou lustráciou", nominantov nájdu ľudia na špeciálnom webe. Dodal, že obsadzovať sa bude 72 miest prednostov, OĽaNO už vo svojom "predvýbere" zostavilo 70 mien. Na zasadnutí vlády budúci týždeň by mohli podľa premiéra schváliť väčšinu nominácií. Verejnosť sa môže k nominantom vyjadriť do 10. júla.