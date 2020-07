Vo vládnom štvorlístku to opäť škrípe: Problémom sú Matovičove výroky! Drsné reakcie koaličných partnerov

Napätie v koalícii rastie

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR - Pavol Zachar

BRATISLAVA - Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská ubezpečuje premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) i verejnosť, že poslanci klubu nie sú na predaj. Uviedla to v reakcii na slová premiéra o tom, že v prípade koalície, ktorá by mala 78 poslancov, by si mohol troch z nich niekto kúpiť.