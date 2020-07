PRÁVE TERAZ Norbert Bödör ide na slobodu, Peter Kuba ostáva vo väzbe

BANSKÁ BYSTRICA – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v nedeľu rozhodoval o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na vzatie do väzby Norberta Bödöra a Petra Kubu, ktorí sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti s kauzou Dobytkár.

Sudca Špecializovaného trestného súdu Michal Truban prepustil Norberta Bödöra na slobodu. Informovala o tom polícia na svojej sociálnej sieti. Podnikateľ Peter Kuba ostáva za mrežami.

Prokurátor sa odvolal a vo veci bude rozhodovať Najvyšší súd.

Ako ešte pri príchode na súd uviedol prokurátor ÚŠP, v prípade oboch podal návrh na vzatie do väzby z dôvodu, aby nemohli pokračovať v trestnej činnosti a aby nemohli ovplyvňovať svedkov na slobode, prípadne inak mariť vyšetrovanie.

Miliónové úplatky

Nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v piatok (3. 7.) večer v rámci akcie Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) za zatiaľ viac ako 10 miliónov eur.

Polícia SR v piatok informovala, že v rámci tejto akcie na celom území Slovenska NAKA vykonala zaisťovacie úkony a vzniesla obvinenie voči trom fyzickým osobám a dvom právnickým osobám za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Pollicajti prehľadali priestory súkromnej bezpečnostnej služby Bonul, ktorá patrí Bödörovcom, a boli aj v Bödörovej domácnosti. Podľa Denníka N Bödör nebol doma. Vyšetrovateľa kontaktoval jeho právny zástupca, aby zistil, čo sa deje.

Vyšetrovateľ mu oznámil, že Bödöra potrebujú vo veci vypočuť, keďže je obvinený. Na policajné prezídium prišiel so svojím zástupcom neskoro večer. Bol s rodinou v Chorvátsku, ak by neprišiel, bol by na neho vydaný zatykač. Vyšetrovatelia ho podozrievajú, že uňho končili miliónové úplatky z PPA.