Kollár pôjde na koberček aj k SaS! OĽaNO žiada zmenu zákona: Opozícia hovorí o odvolávaní

Poslanecký klub OĽaNO považuje kauzu diplomovej práce predsedu parlamentu Borisa Kollára za zlyhanie školiteľa, študenta, oponenta aj systému hodnotenia záverečných prác. Žiada o preverenie záverečných prác na vysokých školách za obdobie, na ktorom sa dohodnú minister školstva Branislav Gröhling a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Výsluch na poslaneckom klube OĽaNO

Do septembra majú pripraviť zákon, hroziť má aj odoberanie akreditácií školám. Informoval o tom predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš po pondelkovom stretnutí klubu, na ktoré pozvali aj Kollára. Kauzu považujú za uzavretú. Kollárovi kládli na klube OĽaNO otázky viac ako tri hodiny. „Na všetky položené otázky odpovedal, pričom nevyjasneným problémom zostalo necitovanie vlastného školiteľa, ktorý mu takéto konanie dovolil," povedal predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. Aj preto označili kauzu za zlyhanie nielen študenta, ale aj školiteľa a oponenta.

OĽANO odsudzuje všetky formy plagiátorstva. Dodal, že aj preto žiadajú o prípravu zákona zo strany ministra školstva a ministerky spravodlivosti. Verí, že nápomocné budú všetky vysoké školy a sprístupnia všetky potrebné dokumenty potrebné pre preverenie zákonnosti udeľovania titulov. „Boli by sme veľmi radi, aby táto úloha bola príslušnými ministrami včas a riadne splnená a nepočúvali sme celé leto len výhovorky, ako sa to nedá,“ uviedol.

Zákon musí platiť pre všetkých rovnako

Poslanci OĽaNO žiadajú, aby príslušní ministri školstva a spravodlivosti nastavili systém tak, že vysokým školám, na ktorých sa preukáže vysoká miera plagiátorstva záverečných prác, bude automaticky odobratá akreditácia a tieto vysoké školy tak budú vyradené zo siete vysokých škôl. „Tak, ako sme to sľúbili ľuďom pred voľbami, stojíme si za tým aj dnes. Zákon musí platiť pre všetkých rovnako. Budeme preto akceptovať akýkoľvek výsledok preverenia udeľovania titulov bez ohľadu na to, kto o titul príde,“ dodal Michal Šipoš s tým, že sú pripravení zúčastniť sa akejkoľvek mimoriadnej schôdze.

Podľa Gröhlinga nie je reálne, aby odoberali tituly

Nie je reálne, aby sme spätne odoberali tituly. Vyhlásil to minister školstva počas brífingu pri príležitosti odovzdávania koncoročných vysvedčení v Nových Zámkoch. „Ak by ste niekomu spätne odoberali titul a ten dotyčný človek robil právne úkony, tak nevieme, ako budeme pozerať na tieto právne úkony. Aj ústava nám stanovuje, že priama retroaktivita nie je možná, lebo bude narušovať právnu stabilitu celého štátu,“ uviedol minister školstva.

Ako dodal, musí sa urobiť hrubá čiara a pozerať sa dopredu, rovnako aj nastavovať pravidlá smerom dopredu. „S tým, čo sme už zažili, sa budeme musieť vyrovnať inak,“ povedal Gröhling. Poznamenal, že na návrh zákona je už čiastočne pripravený. „Uvidíme, ako ho budeme dať vedieť s kolegami do medzirezortného pripomienkového konania a následne aj do Národnej rady SR,“ uviedol šéf rezortu školstva.

Žiadna komisia nebude

Minister vysvetlil, že nechcú zriaďovať žiadnu komisiu, právo na odoberanie titulov chcú nechať na vysoké školy. „Vysoké školy vydávajú tituly, takže ony musia byť zodpovedné za kvalitu vzdelávania, a tie tituly na základe pravidiel, ktoré budeme určovať, aj odoberať,“ poznamenal Gröhling. Poukázal na to, že v rámci vysokoškolských štandardov, ktoré už boli odoslané vysokým školám, nastavili jednotlivé mechanizmy týkajúce sa tejto problematiky. „Ak škola nesplní v priebehu dvoch rokov mechanizmy, tak jej bude môcť byť odobratá akreditácia, čo bude znamenať, že škola skončí,“ priblížil.

Šéf rezortu školstva priblížil, že v databáze sa nachádza okolo 20 miliónov textov a rozširovať sa bude o ďalších päť miliónov textov. „Budeme tam pridávať ostatné internetové odkazy a texty a nasledujúce roky budeme pracovať s touto databázou,“ povedal minister s tým, že databáza vznikla v roku 2012. Ako dodal, rezort školstva sa bude v tejto súvislosti snažiť o nejaké úpravy.

Kolíková urobí právnu analýzu

Ministerka spravodlivosti nechá vypracovať ústavnú analýzu týkajúcu sa možnosti pozrieť sa na existujúce plagiátorské záverečné práce z dôvodu retroaktivity. Kolíková spresnila, že jej úlohou nie je pripraviť samotný návrh, ktorý je v plnej gescii ministra školstva, ale posúdiť jeho ústavnosť v súvislosti s možnou retroaktivitou, ak má návrh odoberať tituly spätne. „Chcem k tomu urobiť naozaj dôslednú ústavnú analýzu aj s komparáciou zo zahraničia a uvažovať nad tým ako sa pozrieť aj na tieto neduhy z minulosti,“ doplnila ministerka.

Matovič sa dohodol s Kollárom

Premiér Igor Matovič doplnil, že ministri majú povedať, čo je spravodlivé pri posúdení školského systému. Pripustil, že ak by sa zhodli, že takáto kontrola by bola komplikovaná alebo nebola vhodná, mali by navrhnúť inú úpravu systému do budúcna. Uviedol napríklad možné zrušenie písania záverečných prác, ak sa pri nich dá podvádzať. Premiér poznamenal, že sa s Kollárom minulý týždeň dohodol, že titul nebude používať a že sa ospravedlní. Priznal, že ho mrzí, že ospravedlnenie nezaznelo tak, ako malo.

V súvislosti so zotrvaním Kollára vo funkcii poukázal na to, že zákon nežiada vysokoškolské vzdelanie na kandidatúru na poslanca parlamentu. Reagoval tak na otázku, či je spravodlivé preverovať všetky práce do minulosti a odoberať titul, pričom by mohli ľudia prísť o prácu, kým Kollár môže vo funkcii ostať.

Rešpektujem, že to nebude stačiť všetkým

Okrem OĽaNO pozvala na klub, ktorý sa má konať v stredu, Kollára aj SaS. Šéf parlamentu trvá na tom, že prácu napísal v súlade s vtedy platnými pravidlami. Rešpektuje, ak niekomu nebude stačiť, že nebude v politike používať svoj titul. Za podstatné považuje zmeniť systém do budúcna. „Rešpektujem, že to nebude všetkým stačiť. Napriek tomu všetkému, stojím si za svojím názorom, vzdelanie som získal lege artis, čiže v súlade so zákonom. Ak je problém ten zákon, zmeňme ho, som za to,“ uviedol šéf parlamentu ešte pred poslaneckým klubom OĽaNO.

Skonštatoval, že môžu preverovať práce z minulosti, nahodiť ich do systému platného dnes, pričom však môžu mať tisícky ľudí problém. „Alebo urobíme hrubú čiaru a necháme to tak. Myslím si, že záleží na poslancoch v pléne. Treba to však riešiť,“ doplnil. Strana Za ľudí v sobotu (27. 6.) vyzvala Kollára, aby z funkcie odstúpil. Premiéra mrzí, že strana Za ľudí posiela odkazy šéfovi parlamentu cez médiá namiesto osobného stretnutia.

Opozícia nevylučuje odvolávanie

Smer nevylučuje prípadné iniciovanie odvolávania predsedu parlamentu pre kauzu jeho diplomovej práce, chce si však počkať na definitívne vyriešenie tejto situácie koalíciou, povedal podpredseda Smeru Juraj Blanár. Dodal, že teraz je na ťahu strana Za ľudí, ktorá žiada odchod Kollára z funkcie šéfa NR SR. „Nateraz nebudeme zvolávať schôdzu, počkáme si na definitívne vyriešenie tejto situácie koalíciou. Počkáme, ako principiálne sa koalícia zachová,“ povedal Blanár s tým, že nevylučujú ani alternatívu, že by iniciovali schôdzu, na ktorej by sa pokúsili o odvolanie Kollára. „Napokon, nie sme sami, toto už vyjadril aj Peter Pellegrini,“ dodal.

Odídenci zo Smeru sú podľa Pellegriniho pripravení podpísať sa pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s návrhom na odvolanie Kollára. Urobili by tak v prípade, že by celá koalícia zastávala rovnaký postoj ako OĽaNO, ktoré chce preverovať tituly všetkých vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Opozičná ĽSNS už dávnejšie uviedla, že iniciovať odvolávanie Kollára neplánuje. Chce si počkať, ako sa ku kauze postaví koalícia.

Koalícia vydrží

Koalícia vydrží, aj keby predseda parlametnu pre diplomovú prácu zo svojho postu odišiel. V nedeľnej politickej diskusnej relácii Na telo to povedal minister hospodárstva Richard Sulík. Sulík zopakoval, že s Kollárom sa parlamentní poslanci za SaS stretnú v stredu. Rozhodnutie necháva predseda strany SaS na nich. Koalícia však podľa jeho slov potrebuje čas. „Boris Kollár môže pochopiť, že s takto pochybným titulom sa nepatrí byť dvojkou v štáte,“ povedal Sulík. Nemyslí si však, že by hnutie Sme rodina z koalície pre túto kauzu odišlo.

Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Titul Kollárovi podľa súčasného zákona nemožno odobrať, čo potvrdil aj minister školstva. Ten chce preto do budúcna meniť zákon.