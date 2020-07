MIMORIADNE SaS rozhodla! Vyzývame Kollára, aby odstúpil z postu šéfa parlamentu

Poslanecký klub SaS vyzval Borisa Kollára, aby odstúpil z pozície predsedu Národnej rady SR. Informovala o tom predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová po stretnutí, na ktorom Kollár odpovedal na otázky v súvislosti s kauzou jeho diplomovej práce. Predseda SaS Richard Sulík zdôraznil, že vládnu koalíciu nepovalia. Dodal, že rešpektujú nárok hnutia Sme rodina na post predsedu parlamentu. Na ťahu je podľa ich slov Kollár. Ten podľa hovorkyne Michaely Jurcovej berie výzvu SaS na vedomie.

Zemanová priblížila, že s Kollárom na klube diskutovali viac ako hodinu. Dodala, že šéfa parlamentu informovali o svojom stanovisku. Podľa jej slov odchádzal s tým, že to vzal na vedomie. "Na ťahu je teraz Boris Kollár. Ak neodstúpi, poradíme sa a uvidíme čo ďalej," poznamenala. "Samozrejme, nie je to uzavretá vec. Poslanecký klub sa bude radiť opäť, keď nastanú nové udalosti. Ale niekedy to uzavrieme. A keď to bude uzavreté, už nebudeme nikdy viac toto Kollárovi pripomínať, vyťahovať," skonštatoval Sulík s tým, že nie všetko funguje ideálne, a nemá preto zmysel zbytočne dokola "rozpitvávať" vec nikam nevedúcimi otázkami.

Na otázku, či klub SaS podporí prípadnú opozičnú iniciatívu na odvolanie Kollára z funkcie Zemanová odpovedala, že nezahlasujú za žiadny opozičný návrh. Poukázala pri tom aj na koaličnú zmluvu. Rozhodnutie klubu bolo podľa jej slov jednoznačné. Sulík odmieta, že by sa Kollárovi vyhýbal. Svoju neúčasť na poslednej koaličnej rade a neskorý príchod na rokovanie klubu obhajuje pracovnými povinnosťami. Poukázal na to, že v stredu rokovala aj vláda. "Celkovo si myslím, že s ním mám dobrý pracovný vzťah," poznamenal s tým, že ho mrzí len nedodržanie dohody zo strany Kollára o zvolaní mimoriadnej schôdze k "podnikateľskému kilečku".

Opustil by aj koalíciu

Kollár pred poslaneckým klubom novinárom povedal, že ak by musel odísť z postu predsedu parlamentu, zrejme by podľa svojich slov nemalo hnutie inú možnosť ako odchod z koalície. Zdôraznil, že nemieni nikoho vydierať.

"Už nemám nič iné povedať, len to, čo som povedal," zdôraznil. Neuviedol, akú zodpovednosť by vyvodil, ak by neodišiel z postu predsedu parlamentu. Potvrdil, že je v hre aj odchod z koalície. "Ja nemám inú možnosť, len odísť z vlády, ja nemôžem odísť len z postu predsedu parlamentu. Ja nikoho nevydieram, všetko je v poriadku, idem sa porozprávať s kolegami," doplnil. Kollár pred novinármi zopakoval, že svoju prácu napísal v súlade so zákonom.

Odloženie rokovania bolo nekorektné

Odloženie rokovania o "podnikateľskom kilečku" až na riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR považuje minister hospodárstva Richard Sulík za nekorektný prístup zo strany predsedu parlamentu Borisa Kollára. Sulík tvrdí, že Kollár nedodržal dohodu o tom, že zvolá mimoriadnu schôdzu.

Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia odobrila vláda minulý týždeň, do parlamentu sa dostanú na schôdzu, ktorá je plánovaná od 7. júla. "Mám pocit, že je to nekorektný prístup zo strany Borisa Kollára, lebo dvakrát veľmi jasne povedal, že zvolá mimoriadnu schôdzu, je to dokonca aj v zápisnici z Koaličnej rady, potom dohodu nedodržal. Som na to veľmi citlivý, presne viem z mojej skúsenosti, že ak sa nebudú dodržiavať dohody a platné pravidlá, je to začiatok konca," povedal Sulík novinárom. "Tak ďaleko by som nezachádzal," odpovedal na otázku, či ide o vydieranie.