Nová vláda ako parný valec: Sľubovali zmenu, prišli však veľké čistky, dôvody neboli vždy jednoznačné

BRATISLAVA - Po nástupe novej vlády býva tradičným prvkom aj to, že sa vymenia mnohé vedúce osobnosti v štátnych inštitúciách ako napríklad nemocnice či poisťovne. Výnimkou nie je ani nástup vlády Igora Matoviča. Vláda pritom nehlásala významné čistky na úradoch, práve naopak. Pri mnohých končiacich funkcionároch sa však javí, že čistky prebiehajú pomerne intenzívne.

Prvým, zjavným príkladom sú výmeny osôb na čele zdravotníckych inštitúcii. Vláda je vo funkcii približne 3 mesiace a za ten čas už stihla prebehnúť výmena 12 šéfov rôznych subjektov tejto kategórie. Za tieto výmeny môže predovšetkým iniciatíva Marek Krajčího z OĽaNO ako nového ministra zdravotníctva. Upozornil na to aj denník Sme.

Ľudia v tomto priestore si už pritom aj zvykli na to, že s obmenou vlády sa menia aj vedúce osobností týchto inštitúcií a neberú to ako niečo nové. Otázniky však vyvolávajú niektorí náhradníci na čele týchto orgánov. Odborníci si však lámu hlavu nad tým, s akou rýchlosťou tieto čistky prebehli a aj to, že Krajčí niekedy ani konkrétne neodôvodňuje jeho úmysly odvolávať konkrétnych šéfov úradov.

Odvolanie šéfa NÚDCH

Prvým z príkladov je aj už bývalý šéf Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Ladislav Kužela. Tento odchod vyvolal viacero vášní. Sám Kužela svoju nespokojnosť popísal aj v liste. "Dnes sme sa dozvedeli, že bez vysvetlenia končí naše vedenie," píše Kužela. Ten dokonca tvrdí, že ho spolu s medicínskou riaditeľkou Zuzanou Laluhovou Striežencovou a ekonomickým riaditeľom Pavlom Petríkom odvolali na minútu. Krajčí vtedy uviedol, že Kužela stratil jeho dôveru a vedenie podľa jeho slov neplatilo odvody do Sociálnej poisťovne. "Ako som mohol stratiť jeho dôveru, keď sme sa nikdy nestretli?" pýta sa Kužela.

Ladislav Kužela Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Ďalšie odchody

Kužela zďaleka nebol jediný, kto skončil vo svojej funkcii. Odchod absolvovala aj bývalá riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková . Tá mala skončiť preto, lebo poisťovňa stratila 150-tisíc poistencov. Medzi ďalšími odchádzajúcimi je aj Ľubomír Slovák a Miroslav Boháč . Tí šéfovali štátnym záchrankám a vedeniu prekážali zlé hospodárske výsledky.

Bývalá šéfka VšZP Ľubica Hlinková Zdroj: Topky/Maarty

Z pozície vedúceho riaditeľa odišiel tiež Milan Maďar , ktorý šéfoval Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Za jeho odchod môže podľa vlády vypísanie predraženého tendra na upratovanie aj keď s tým ministerstvo nesúhlasilo.

Štátna správa a okresné úrady

Známa je už aj ambícia Matovičovej strany "očistiť" štátnu správu na okresných úradoch. Všetkých 72 prednostov má vybrať OĽaNO po výberovom konaní. Argumentujú tým, že podľa programového vyhlásenia vlády si každá strana za svoj rezort zodpovedá sama a môže v ňom konať slobodne. OĽaNO totiž pripadlo ministerstvo vnútra, pod ktorú problematika štátnej správy spadá. "Ľudí, ktorí tam sú dnes len na základe správnej farby straníckej knižky, bez hanby vyhodíme. Nahradíme ich odborníkmi z tých úradov, ktorí sa dlhé roky nemohli posunúť vyššie," podotýka premiér Matovič.

Koaličný partner Za ľudí cez podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu upozorňuje na to, že jedna vládna strana si vytvorila vlastné pravidlá, ale nemôže si uzurpovať všetko. Matovič pritom pred voľbami sľuboval odpolitizovanie verejnej správy a aj to, že dá úradníkom možnosť, aby sa podieľali na výbere šéfov. OĽaNO stálo v ostrej kritike voči vtedy vládnemu Smeru, ktorý za tieto praktiky kritizovalo.