Investičný dlh slovenských nemocníc je vo výške 1,5 miliardy eur, tvrdí Krajčí

"Potrebujeme eliminovať veľký dlh na konci, keďže koncom tohto roka sa končí exekučná amnestia zdravotníckych zariadení, pokiaľ sa Ústavný súd SR nejakým iným spôsobom nerozhodne. Takže máme pred sebou v spolupráci s ministrom financií obrovskú výzvu, akým spôsobom zamedziť tomu, aby naše zdravotnícke zariadenia a kľúčové nemocnice SR sa dostali do exekúcie," komentoval.

Poukázal tiež na to, že z Európskej únie má rezort vyčlenených 117 miliónov eur na riešenie situácie s pandémiou ochorenia COVID-19. "My sme avizovali všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, že všetky náklady nad to, čo mali uhradené z verejného zdravotného poistenia, si môžu refundovať takýmto spôsobom. Pokiaľ by 117 miliónov eur nebolo dostatočných, máme pripravený ešte ďalší balíček 40 miliónov eur," doplnil.

Poukázal aj na to, že aktuálne sa rokuje o ďalšom balíčku financií z Európskej únie z balíčka Next Generation EU. MZ SR sa bude uchádzať o financie vo výške 2,5 miliardy eur. Rezort zdravotníctva chce rokovať aj o tom, či by sa časť balíka nedala použiť aj na dobudovanie infraštruktúry v rámci zefektívnenia zdravotníctva. Krajčí má aj ambíciu využiť 500 miliónov eur na systém, ktorým by sa dali centrálne riadiť nemocnice.