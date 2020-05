Nová vláda zaviedla čistky! SUMÁR ľudí, ktorí prišli o lukratívne funkcie

Mojmír Mamojka

Začneme bývalým sudcom Ústavného súdu (ÚS) Mojmírom Mamojkom. Ten sa v stredu 13. mája dobrovoľne vzdal svojej funkcie sudcu. Predseda ÚS Ivan Fiačan zvažoval, či podá alebo nepodá návrh na začatie disciplinárneho konania proti Mamojkovi v súvislosti s medializovanými informáciami o jeho sporných kontaktoch s obžalovaným Marianom Kočnerom. Fiačan konštatoval, že dôsledne a komplexne preveroval, či na tento krok existujú dostatočné dôvody. Aktuálne čakal aj na ďalšie informácie od orgánov činných v trestnom konaní. Proces preverovania podľa jeho slov nebol dosiaľ ukončený a aktuálne už ani nemá zmysel.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

V januári na súde v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka vypovedal o Mamojkovi bývalý siskár, exnovinár a svedok Peter Tóth. Tvrdil, že sa s ním stretol v lete 2018 a odovzdal mu obálku s podaním na Ústavný súd SR na podnet Mariana Kočnera. Sudca to v reakcii odmietol, pričom argumentoval aj tým, že senát ÚS, ktorého bol členom, v septembri 2018 odmietol ako zjavne neopodstatnenú sťažnosť Mariana Kočnera týkajúcu sa jeho väzby. Denník N s odvolaním sa na policajné odpočúvanie informoval, že Marian Kočner si s Mamojkom písal v júni 2018. Podľa správ z Threemy Mariana Kočnera sa podnikateľ mal pripravovať na stretnutie s Mamojkom na 14. júna 2018. Mariana Kočnera zadržala polícia 20. júna 2018.

Radoslav Štrba

Pokračujeme riaditeľom ochrankárov Radoslavom Štrbom. O tejto skutočnosti sme vás informovali exkluzívne. Vedúci ochrankárov štátnych činiteľov podplukovník Radoslav Štrba a jeho dvaja zástupcovia skončili minulý týždeň pôsobenie vo svojich funkciách. Za odvolaním bol pritom nový minister vnútra Roman Mikulec z OĽaNO.

Zdroj: archív

"Minister vnútra SR Roman Mikulec po nástupe do funkcie požiadal vedenie Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR, aby predložilo návrh na optimalizáciu svojej služby a procesov. Minister očakával konkrétne návrhy zlepšení, ktoré by mali pozitívny dosah ako na chod úradu pre ochranu, tak na zlepšenie vnímania úradu verejnosťou. Vzhľadom na to, že k vypracovaniu takéhoto balíka opatrení neprišlo, minister Mikulec sa dohodol s vedením úradu na uvoľnení z funkcií," objasnil hovorca ministra Petar Lazarov. Spolu so Štrbom odišli aj jeho dvaja zástupcovia Karol Kučák a Ladislav Odler.

Marian Staník

Koncom marca nový minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Mariana Staníka. Vedením štátneho podniku následne poveril Mateja Vigodu, ktorý doteraz pôsobil vo funkcii vedúceho lesnej správy Závadka nad Hronom.

Zdroj: TASR - Dušan Hein

Štátny podnik Lesy SR obhospodaruje necelých 900 000 hektárov lesných pozemkov Ide o takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky je štatutárnym orgánom podniku. Do tejto funkcie ho menuje len minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je podriadený.

Kajetán Kičura

Hádam najznámejším a najmedializovanejším príkladom odvolávania bývalých funkcionárov po nástupe novej vlády bol bývalý riaditeľ Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetán Kičura. To, že skončil vo svojej funkcii parciálne zapríčinila koronakríza, ktorá sa na Slovensku začala prakticky postupne po voľbách začiatkom marca.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/Polícia SR

Bývalého predsedu hmotných rezerv Kičuru vláda odvolala koncom marca pre pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Kičuru od konca apríla pre obvinenia z iných trestných činov väzobne vyšetruje Národná kriminálna agentúra a momentálne je už stíhaný aj väzobne. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý tak zamietol sťažnosť obvineného voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) ako nedôvodnú.

Marian Križko

Roman Mikulec ako nový šéf rezortu vnútra má už na svojom konte aj ďalšie odvolanie vysokopostaveného človeka, tentokrát v oblasti zdravotníctva. Mikulec v stredu 13. mája odvolal riaditeľa Nemocnice svätého Michala Mariana Križka. Vo funkcii ho nahradí Branislav Delej. Mikulec o tom informoval na sociálnej sieti. "Verím, že zmena vo vedení Nemocnice sv. Michala bude vnímaná pozitívne aj z dlhodobého hľadiska," uviedol minister.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Križko mal podľa údajnej komunikácie cez aplikáciu Threema s Marianom Kočnerom v roku 2017 komunikovať o rozšírení priestorov Nemocnice sv. Michala o budovu, ktorej vlastníkom bol práve Marian Kočner. Nadácia Zastavme korupciu od ktorej dostalo podnet aj ministerstvo vnútra, však označila komunikáciu za "podozrivú" a vyzvala vtedajšiu ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby Križka odvolala. Saková dôvod na jeho odvolanie nevidela, všetky podozrenia podľa nej dôveryhodne vysvetlil.

Peter Linkesch, Milan Maďar a Roman Švarc

Minister zdravotníctva Marek Krajčí vo štvrtok 14. mája odvolal členov štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, teda generálneho riaditeľa Milana Maďara, ekonomického riaditeľa Romana Švarca a medicínskeho riaditeľa Petra Linkescha. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Zdroj: TASR – František Iván

"Dôvodom predmetného rozhodnutia je identifikovaná potreba zefektívnenia procesov riadenia nemocnice s dôrazom na interné procesy organizácie, pričom pôvodný model riadenia nemocnice kolektívnym štatutárnym orgánom - Radou riaditeľov, zostáva zachovaný," priblížila. Na pozície Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlási výberové konanie. Krajčí plánuje zatiaľ vymenovať do funkcie štatutárneho orgánu košickej nemocnice nových členov, a to na dobu určitú.

Miloslava Slížová

Riaditeľka akciovej spoločnosti Horezza Miloslava Slížová skončila vo svojej funkcii koncom apríla pre netransparentný predaj pozemkov vo Vysokých Tatrách. Odvolal ju nový minister obrany Jaroslav Naď z OĽaNO. Vtedy o tom informoval Denník Postoj. "Predajom pozemkov v Tatranskej Lomnici za nevýhodnú cenu a spôsobom, ako to spravilo doterajšie vedenie spoločnosti Horezza, prišiel štát v priemere podľa odhadov až o státisíce eur. Nehovoriac o netransparentnosti tohto predaja," povedal pre Postoj Naď.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Dôvod, ktorý rezort uvádzal bolo nehospodárne nakladanie so štátnym majetkom, konkrétne netransparentný predaj pozemkov vo Vysokých Tatrách. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková. „Táto situácia v žiadnom prípade nezapadá do našej predstavy o pomoci občanom v krízovej situácii, akú v súčasnosti Slovensko zažíva. Nemôžem a ani nechcem tolerovať zlé manažérske rozhodnutia,“ uzavrel Naď.

Stanislav Gáborík

Čistkám sa nevyhli ani ďalšie podniky, tentoraz spadajúce pod ministerstvo životného prostredia, ktoré od začiatku marca už vedie Ján Budaj z OĽaNO. Budaj odvolal v pondelok 11. mája riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Stanislava Gáboríka. Vedením poveril Ladislava Glindu, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ Správy povodia stredného Váhu II. Informoval o tom Slavomír Held z tlačového odboru ministerstva životného prostredia.

Stanislav Gáborík (vpravo) Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Podľa portálu Aktuality.sk súvisí odvolanie Stanislava Gáboríka z funkcie aj s verejným obstarávaním rámcovej zmluvy, ktorú vodohospodári podpísali ešte v roku 2017 so združením Komplexná centrálna záchranná služba v Gabčíkove na 900-tisíc eur. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zistil, že pri jej podpise došlo k porušeniu zákona a podniku vyrúbil aj 45-tisícovú pokutu.

Daniel Kvocera

Rovnaký osud postihol aj ďalšiu vedúcu osobu, ktorá spadá pod rezort životného prostredia. Ide o Vodohospodársku výstavbu (VV). Doterajšieho šéfa štátneho podniku Daniela Kvoceru vo štvrtok 23. apríla odvolal minister životného prostredia Budaj. Zároveň od piatka do ukončenia výberového konania na nového generálneho riaditeľa poveril vedením štátnej firmy doterajšieho šéfa úseku ekonomiky VV Davida Hlubockého.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Budaj verí, že nové vedenie VV bude pri svojej činnosti významne zohľadňovať ekologické hľadisko. Minister to uviedol aj ohľadom aktuálneho problému súvisiaceho s vnútrozemskou deltou Dunaja – pozostatku ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená spomínanou riekou a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Ramenná sústava trpí podľa ochranárov čoraz väčším nedostatkom vody, ktorá je doň vpúšťaná na základe manipulačného poriadku Gabčíkova.

Juraj Kožuch

Medzi ďalšími medializovanými prípadmi bolo aj odvolanie šéfa Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraja Kožucha, no tu už išlo o viac, ako len o odvolanie z funkcie. Kožucha totiž zadržala NAKA a v ten istý deň aj podnikateľa Martina Kvietika. Dvojicu zadržali 22. apríla v rámci pokračujúcej policajnej akcie Dobytkár. Počas nej zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v ostatných týždňoch viacero ľudí pre korupčné trestné činy a legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Celková výška prijatých úplatkov zo strany Juraja Kožicha a Martina Kvietika predstavuje podľa polície sumu vo výške 924.000 eur.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Po odvolaní Juraja Kožucha z funkcie riaditeľa PPA túto inštitúciu dočasne viedla Beatrix Galandová. Minister pôdohospodárstva neskôr za nového šéfa PPA vymenoval Tibora Guniša. "Ide o odborníka, ktorý je znalý problematiky, preto dúfame, že nám, poľnohospodárom, v maximálnej možnej miere zjednoduší prácu. Veríme v transparentnú a otvorenú diskusiu pri riešení aktuálnych otázok," povedal v reakcii na vymenovanie nového šéfa PPA predseda SPPK Emil Macho.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

NAKA informovala, že v rámci akcie Dobytkár išlo o úplatky v hodnote približne desiatich miliónov eur. Doteraz bolo vo veci obvinených 19 fyzických a päť právnických osôb z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Väzobne je stíhaných šesť osôb.

Branislav Borsuk

Ďalším, kto vo svojej funkcii už viac nebude je Branislav Borsuk, riaditeľ významného podniku v Nitre. Ten už nie je riaditeľom štátneho podniku agrokomplex Národné výstavisko v Nitre. "Pán riaditeľ Borsuk bol odvolaný z funkcie dňom 11. mája 2020. Vedením Agrokomplexu je dočasne poverená Mária Balková, vedúca oddelenia ľudských zdrojov. Nový riaditeľ vzíde z výberového konania v zmysle zákona o štátnom podniku," spresnil Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Borsuk sa ujal funkcie riaditeľa štátneho podniku 15. mája 2018. Predtým pôsobil ako obchodný riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Pred pôsobením na MPRV SR pracoval v zahraničí

. Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Agrokomplex Národné výstavisko, š. p., Nitra bol do Obchodného registra SR zapísaný v januári 2008. Jeho zakladateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podnik má zapísané kmeňové imanie vo výške 23,95 milióna eur. Predmetom jeho činnosti je najmä organizovanie a realizácia veľtrhov a výstav, ako aj reklamná činnosť.

Soňa Pötheová

Vedúcou osobou Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR bola Soňa Pötheová. Tá rovnako funkčne "neprežila" nástup novej vlády a z funkcie odchádza aj pre styky s obžalovaným Marianom Kočnerom. O jej odchode rozhodli poslanci Národnej rady (NR) SR hlasovaním. Plénum súhlasilo s návrhom na jej odvolanie, ktorý predložila vláda.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Pőtheová podľa vlády nepostupovala nezávisle a podliehala vonkajším vplyvom, postup úradu mohol byť v prospech Mariana Kočnera, ktorý je obžalovaný v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a pre ktorého Pőtheová v minulosti pracovala.

Martin Lakanda

Martin Lakanda bol šéfom Štátnej ochrany prírody (ŠOP) až do príchodu novej vlády. Opäť to bolo ministerstvo životného prostredia pod vedením Jána Budaja, ktoré ho z tejto funkcie odvolalo. Ako prvý o tom Informoval Denník N. Počas vedenia Lakandu totiž podľa Denníka uzavrela Štátna ochrana prírody niekoľko podozrivých zmlúv, ktoré začne preverovať polícia. Pod inštitúciu organizačne patrí všetkých deväť národných parkov.

Zdroj: TASR - Dušan Hein

Budaj post šéfa ŠOP ponúkol bývalému riaditeľovi Národného parku Muránska planina Marcelovi Uhrinovi. Momentálne pôsobí ako pedagóg na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Uhrin ponuku zvažuje, uvádza Denník N. Počas vedenia Lakandu uzavrela ŠOP niekoľko podozrivých zmlúv. Minister tvrdí, že sú už pripravené podania na políciu, aby niektoré zo zmlúv prešetrila.

Ľubica Hlinková

Koncom marca po spoločných tlačových konferenciách prekvapil aj nový minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý sa rozhodol odvolať dovtedajšiu šéfku Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubicu Hlinkovú. „Ministerstvo zdravotníctva ako jediný akcionár VšZP rozhodlo o zmene na poste generálneho riaditeľa. K uvedenému rozhodnutiu pristúpilo z dôvodu identifikovania potreby zefektívnenia činnosti poisťovne v súvislosti s potrebou prijatia nevyhnutých opatrení zdravotnej poisťovne vyplývajúcich zo situácie týkajúcej sa ochorenia COVID-19,“ odôvodnila výmenu na vrcholovom poste hovorkyňa zdravotníckeho rezortu Zuzana Eliášová.

Zdroj: Topky/Maarty

Krajčí neskôr na čelo VšZP vymenoval nové vedenie na čele s novým generálnym riaditeľom Richardom Strapkom. Strapko podľa informácií uvedených na sociálnej sieti vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu. V minulosti pôsobil v súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera či ako generálny riaditeľ poisťovne Aegon. Minister zároveň vymenoval aj ďalších členov predstavenstva štátnej zdravotnej poisťovne. Tými sa stali Beata Havelková a Ľubomír Kováčik.

Peter Helexa

Po nástupe do ministerskej stoličky nezaháľal ani nový šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina). Ten sa rozhodol z vedenia Slovenskej pošty stiahnuť Petra Helexu.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Doležal vtedy vravel o zásadnom manažérskom zlyhaní v súvislosti s tým, že dostatočne včas nepripravil verejné obstarávanie v spojitosti so strážením budov pošty a prevozom peňazí pre Slovenskú poštu. Zmluva sa podľa jeho slov končila 30. apríla, čo mal Helexa vedieť a pripraviť v dostatočnom predstihu verejné obstarávanie. "Nielenže nemáme vysúťaženého dodávateľa na tieto typy služieb, ale ani nebolo začaté verejné obstarávanie v týchto veciach," podotkol. V čele pošty má Helexu vystriedať Martin Lupták. "Je to profesionálny manažér, má skúsenosti zo zahraničia, okrem iného napríklad z nórskej pošty," priblížil Doležal.