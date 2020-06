Do témy interrupcií sa pustil aj Andrásy: FOTO Nechutné slová o odborníčke na práva žien!

BRATISLAVA - Po tom, čo RTVS odvysielala kontroverznú reláciu Do kríža, v ktorej sa štyria chlapi venovali interrupciám, sa snažili napraviť si reputáciu a pozvali tentoraz tých, ktorých sa to týka. Dve ženy. Jednou z nich bola aj Oľga Pietruchová, bývalá šéfka odboru rodovej rovnosti na ministerstve práce a sociálnych vecí. Nechutné poznámky na jej adresu si neodpustil známy humorista Oliver Andrásy.

Na reláciu sa strhla vlna kritiky už vtedy, keď bol hosťom Martin Poliačik z Progresívneho Slovenska. Ten musel svoje názory obhajovať nielen pred svojím diskusným oponentom, ale aj pred zaujatými moderármi, ktorí diskusiu neviedli rovnocenne.

Ďalšou hosťkou relácie Do kríža bola Jana Michaličková, ktorá pôsobí na oddelení legislatívy a európskych záležitostí Konferencie biskupov Slovenska. Relácia sa uberala podobným štýlom ako tá predchádzajúca, a teda, že Pietruchová okrem Michaličkovej musela čeliť aj moderátorom. No okrem nich sa do nej pustil aj humorista Oliver Andrásy, ktorého Slovensko pozná napríklad z relácie Aj múdry schybí, ktorú moderoval s Elenou Vacvalovou.

Zdroj: FB/Oliver Andrásy

"Včera (v stredu) večer som pozeral ďalšiu časť diskusnej relácie Do kríža, v ktorej pani Oľga Pietruchová veľmi vehementne obhajovala právo ženy rozhodnúť o živote svojho budúceho dieťaťa a ísť na potrat. Musím povedať, že ma presvedčila. Ale iba čiastočne. Keď som ju tak počúval, povedal som si, že keby sa napríklad jej matka svojho času rozhodla ísť na potrat, asi by som jej ho aj zaplatil," napísal Andrásy na sociálnej sieti, na čo si vyslúžil vlnu kritiky.

Oľga Pietruchová Zdroj: archív OP

"Pán Andrásy, je mi vás ľúto," reagoval na príspevok Jakub. "Neuveriteľné, aký sedlák sa z vás stal," napísal Pavol. "Aký humor, taká myseľ," odkazovali ďalší.

Oľga Pietruchová pôsobila deväť rokov na ministerstve práce a sociálnych vecí ako šéfka odboru rodovej rovnosti. Po zmene vlády z ministerstva odišla.

„Zmena prišla a hoci v mnohých oblastiach je to nepochybne zmena k lepšiemu, v agende práv žien, rodovej rovnosti a ľudských práv sa to naozaj povedať nedá. Naše ministerstvo pod vedením „posledného križiaka“ mení spätne naše odborné stanoviská a núti akceptovať pripomienky Konferencie biskupov Slovenska, ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti úplne vymazať zo slovníka. Odmietnutie správy ombudsmanky a pokusy poslancov vládnej koalície na obmedzenie interrupcií iba dokresľujú tento celok,“ napísala Pietruchová.