MIMORIADNE Sprísnenie interrupcií poslanci zamietli: Padli tvrdé obvinenia!

OĽaNO navrhovalo niekoľko zmien. Poslanci z hnutia chceli, aby sa priznal nárok na vyplácanie nemocenského žene pri využití utajenia osoby v súvislosti s potratom už od 21. týždňa tehotenstva. Zefektívniť chceli aj proces osvojenia dieťaťa či pestúnstva.

Zmeny navrhovali Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Písomnosti pred zákrokom

Upraviť navrhovali aj text poučenia, ktorý je určený žene pred potratom. Ten by si mala žena podľa nich prečítať aj podpísať pred podstúpením interrupcie. Poukázali na to, že ženy sú často málo informované o alternatívach alebo o dôsledkoch zákroku na ich psychické zdravie. Vašečka chcel vo svojom návrhu zakázať potraty bez vážnych dôvodov a takzvané potraty na požiadanie. Ponechať chcel výnimku pri vážnom ohrození života a zdravia matky, vysokom riziku poškodenia plodu či pri tehotenstve, ktoré je následkom trestného činu.

Richard Vašečka Zdroj: TASR/Martin Baumann

Lukáč a Krajniak navrhovali v zákone skrátiť súčasnú stanovenú lehotu, keď môže žena podstúpiť interrupciu, z aktuálneho 12. na siedmy týždeň tehotenstva. Argumentujú tým, že je to ešte pred prvým tlkotom srdca plodu, ktorý sa dá potvrdiť ultrazvukom. ĽSNS navrhovala lehotu upraviť na osem týždňov tehotenstva. Sprísniť chcela len takzvané potraty na požiadanie, jej novela nemala upravovať podstúpenie interrupcie v prípade ohrozenia zdravia ženy či rizika genetických chorôb dieťaťa.

Predseda KDH obviňuje Kollára a Danka

Ani jeden zo štyroch návrhov o téme potratovej politiky neprešiel. Či už išlo o predkladateľov návrhov Richarda Vašečku, Mariana Kotlebu či Milana Krajniaka, ani v jednom z prípadov sa nepodarilo nájsť dostatok hlasov na schválenie novelizácie. Hlasovanie číslo 318 bolo ku schváleniu najbližšie, keď za novelu zahlasovali 68 poslanci. Išlo o návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predseda KDH Alojz Hlina za tým vidí dvojicu zákonodarcov Andreja Danka a Borisa Kollára. "Účastníci pochodu Hrdí na rodinu A. Danko a B. Kollár dnes nezahlasovali za zákon za úpravu zákona o prerušení tehotenstva. Neprešiel kvôli ich dvom hlasom," píše v statuse Hlina.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Hlina spomenul aj ich účasť na pochode. "Poviem to aj takto, ak by účastníci pochodu Hrdí na rodinu páni Danko a Kollár dnes zahlasovali, tak jeden z návrhov na sprísnenie interrupcií by dnes v parlamente prešiel," tvrdí predseda KDH.

Zdroj: Facebook/Alojz Hlina

Za neschválením novely Kotleba vidí tiež Danka s Kollárom

Podľa portálu Denník N sa ku kritike uchýlil aj predseda ĽSNS Marian Kotleba, ktorý tiež Kollárovi a Dankovi vyčíta neschválenie novely zákona z dielne OĽaNO. Na tieto výčitky predseda parlamentu len odvetil: „Pán Kotleba, pri vašich návrhoch a takisto pri návrhoch pána Matoviča sa vždy zdržím,“ odkázal Danko šéfovi ĽSNS.

Marian Kotleba rovnako smeroval výčitky Andrejovi Dankovi Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Danko hlasoval za Vašečkov návrh

Pri zmenách v potratovom zákone je potrebná diskusia a kompromis, téma by nemala byť politicky zneužívaná. Povedal to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) na stredajšom brífingu v parlamente s tým, že SNS je otvorená diskusii. Tému potratov podľa neho zneužili ĽSNS aj líder OĽaNO Igor Matovič.

"Chcel som, aby moje hlasovanie a hlasovanie poslancov SNS bolo vnímané ako signál o tom, že chceme o tejto téme diskutovať, že chcem, aby sa našiel kompromis," skonštatoval Danko v súvislosti so stredajším hlasovaním o štyroch návrhoch na zmeny potratového zákona. Ozrejmil, že poslanci z klubu národniarov mali pri hlasovaní voľné ruky a mohli hlasovať podľa svojho svedomia. Dodal, že SNS iniciuje aj okrúhly stôl, kde sa môžu spojiť ľudia, ktorým ide o vlastenectvo, národné a kresťanské hodnoty.

Danko podľa svojich slov podporil návrh nezaradeného poslanca Richarda Vašečku, ktorý považuje za odbornejšie pripravený a pri ktorom nevidí snahu o politické zneužitie témy. Opak si myslí pri Matovičovi, ale aj pri ĽSNS a jej predsedovi Marianovi Kotlebovi. "Je veľa ľudí, ktorí sú Kotlebom a fašistami klamaní," skonštatoval Danko.

Šimečka vraví, že je dobré, že zákon neprešiel

Europoslanec Michal Šimečka je, naopak, rád, že návrh neprešiel. "Lenže plošné zákazy a stigmatizovanie tých, ktoré k takémuto ťaživému rozhodnutiu dospeli, situáciu nijak nezlepšia. Akurát by sme ohrozili zdravie a zvýšili traumatizáciu žien, ktoré sa beztak ocitli v krajnej situácii. Preto je dobré, že neprešiel ani jeden z návrhov na sprísnenie interupčného zákona," napísal Šimečka.

Zdroj: Facebook/Michal Šimečka - Progresívne Slovensko

Po hlasovaní o novele zákona sa spolu odfotili predstavitelia zastupujúci mimoparlamentnú koalíciu PS/Spolu Simona Petrík, Viera Dubačová, Oto Žarnay a Martin Poliačik. "Štyria bojovníci a bojovníčky za reprodukčné práva žien," píše sa v statuse nad fotkou.