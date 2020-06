Ďalší PRIESKUM o zákaze nedeľného predaja: Ľudia sú proti! Najväčšie výhrady majú mladí a nezamestnaní

INESS chcel v prieskume poukázať na inú stránku veci. Ide napríklad o otázky o „zákaze pracovať“ či o „práve pracovať“. Podľa výsledkov prieskumu sú proti zákazu nedeľnej práce v maloobchode sú najviac vyhranení mladší ľudia z veľkých miest. Napriek istým rozdielom medzi demografickými skupinami, nesúhlas so zákazom nedeľnej práce v maloobchode či prípadná potreba kompenzácie tohto zákazu panoval medzi všetkými sledovanými skupinami.

Mladí ľudia z veľkých miest sú proti

Prieskum INESS ukázal, že proti zákazu nedeľnej práce v maloobchode sú najviac vyhranení mladší ľudia z veľkých miest. Takýto výsledok sa dal podľa odborníkov očakávať. „Mladší ľudia majú radi flexibilnejší život a otvorené možnosti, vo veľkých mestách je zároveň koncentrovaná veľká časť maloobchodu s otváracími hodinami aj v nedeľu, preto sa tento zákaz dotýka viac obyvateľov z miest,“ píše sa v analýze.

Zdroj: INESS

Potvrdilo sa aj to, že ľudia na materskej či nezamestnaní ľudia požadujú viac možností privyrobiť si. Napriek istým rozdielom medzi demografickými skupinami, nesúhlas so zákazom nedeľnej práce v maloobchode, či prípadná potreba kompenzácie tohto zákazu panoval naprieč všetkými sledovanými skupinami, bez ohľadu na bydlisko, vzdelanie, vek, pohlavie či zamestnanecký status. „Prieskum ukázal, že keď veci pomenujeme pravými menami, teda zákaz pracovať nazveme zákazom, obyvatelia Slovenska nie sú naklonení takémuto obmedzeniu ich slobody,“ uviedol INESS, ktorý zadal prieskum agentúre ACRC. Tá zozbierala výsledky metodológiou CAPI na vzorke 1021 respondentov v dňoch 26. mája až 3. júna. Respondenti boli konfrontovaní so 4 tvrdeniami, s ktorými mohli vyjadriť mieru súhlasu (áno, skôr áno) a nesúhlasu (nie, skôr nie), či neutrálny postoj (ani-ani).

1. Brigádnici, študenti, nízkopríjmoví a nekvalifikovaní zamestnanci by mali mať možnosť pracovať v maloobchode aj v nedeľu.

Viac ako 60 % respondentov je pozitívne naklonených tomu, aby viaceré skupiny obyvateľstva mali mať možnosť pracovať v nedeľu v maloobchode. Len 28 % je proti takejto možnosti. Obrovskú podporu má táto možnosť najmä u mladých respondentov, z ktorých 70 % je za možnosť nedeľnej práce v maloobchode a len 19 % proti. Rovnako najvýraznejšia podpora je pri obyvateľoch veľkých miest (nad 100 000). Súhlas vyjadrilo až 74 % respondentov.

Zdroj: INESS

2. Zamestnancom v maloobchode by v nedeľu nemalo byť dovolené pracovať.

S tvrdením, že zamestnancom v maloobchode by malo byť v nedeľu zakázané pracovať, súhlasilo 36 % respondentov, no proti bolo viac ako 45 % ľudí. Jasný odpor voči takémuto zákazu bol medzi nezamestnanými, z ktorých 51 % bolo proti zákazu a len 17 % za zákaz.

Zdroj: INESS

3. Zamestnávatelia by mali umožniť zamestnancom v maloobchode prácu v nedeľu, pokiaľ o to požiadajú.

Zároveň si 59 % respondentov myslí, že zamestnávateľ by mal zamestnancom umožniť prácu v nedeľu, ak o to požiadajú. Myslí si to 57 % žien, 50 % obyvateľov obcí do 1000 obyvateľov a až 77 % obyvateľov veľkých miest.

Zdroj: INESS

4. Pokiaľ bude zakázané pracovať v nedeľu, mal by zamestnancom výpadok príjmu doplatiť štát.

O respondentoch boli zozbierané základné charakteristiky, a to pohlavie, vek, veľkosť obce, vzdelanie a zamestnanecký status. S tvrdením, že výpadok príjmov kvôli zákazu pracovať v nedeľu v maloobchode by mal kompenzovať štát, súhlasilo 42% opýtaných. Pri respondentoch pracujúcich na polovičný úväzok to bolo až 50%.

Zdroj: INESS

Nedeľný predaj v obchodoch sa nezakáže

Maloobchodný predaj v nedeľu sa nezakáže. Plénum v utorok odmietlo novelu Zákonníka práce z dielne ĽSNS, ktorá mala túto zmenu priniesť. Za návrh hlasovalo len 35 zo 129 prítomných poslancov. Cieľom návrhu zákona bolo "opätovné povýšenie nedele na deň pracovného voľna". „Zlepší sa plnohodnotné fungovanie rodín i jednotlivcov v našej spoločnosti. Pracujúci budú môcť využiť voľný deň a zotaviť sa pred novým pracovným týždňom, čo prispeje k lepším pracovným výsledkom,“ odôvodňovali poslanci ĽSNS návrh zákona.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Spotrebiteľ ani obchodník by podľa nich touto zmenou neutrpel. „V súčasne platnej legislatíve je v Slovenskej republike umožnený maloobchodný predaj spotrebiteľom počas nedieľ, napriek širokej dostupnosti obchodov cez pracovný týždeň a sobotu,“ upozornili.

Nechajme obchody vybrať si

Ak je aj napriek aktuálnej situácii stále nutné mať sanitárny deň, tento nemal byť striktne definovaný hlavným hygienikom. Uviedla to vo vyhlásení Iniciatíva slovenských maloobchodníkov, ktorá požaduje, aby si obchodníci sami mohli vybrať, kedy sanitáciu budú vykonávať. „Myslíme si, že obchodníci si sami vedia zvážiť, ktorý deň by bol pre povinnú sanitáciu najvhodnejší. Ak teda nie je jasný dôvod, prečo sanitárnym dňom musí byť práve nedeľa, dôrazne vyzývame krízový štáb, hlavného hygienika, ako aj predstaviteľov vlády SR, aby pristúpili k zmene opatrenia a v prípade nutnosti nariadili sanitárny deň, ale bez určenia konkrétneho dňa v týždni,“ priblížil Daniel Krakovský z iniciatívy.

Maloobchodníci sa však podľa neho nemôžu stotožniť s tým, že popri diskusii o zatvorených nedeliach a napriek vyhláseniam vládnych predstaviteľov obchodné prevádzky zostávajú počas nedele zatvorené. „Rozumieme, ak odborníci na základe posúdenia všetkých faktov rozhodnú o povinnosti vykonávať dôkladnú dezinfekciu všetkých priestorov, tzv. sanitárny deň,“ zdôraznil.

Sanitárny deň by nemal byť striktne definovaný

Mnohé prevádzky sú však túto dezinfekciu podľa neho schopné vykonávať pred otvorením alebo po ich zatvorení. „Rovnako je podľa nás dôležitejšie, ak sa dezinfekcia vykonáva pravidelne a denne, čo aktuálne rieši prakticky každý maloobchodník. Je to určite bezpečnejšie, ako keby sme mali čakať týždeň na celodennú dezinfekciu našich prevádzok,“ poznamenal.

„Pokiaľ je aj napriek aktuálnej situácii stále nutné mať sanitárny deň, požadujeme, aby tento nebol striktne definovaný hlavným hygienikom. Chceme, aby sme si sami mohli vybrať, kedy túto sanitáciu budeme vykonávať. Navyše, na jednu stranu sa vo verejných diskusiách často argumentuje tým, že nedeľa má patriť rodine a na základe tohto je požiadavka na zatvorené nedele, na druhú stranu je tu povinnosť vykonávať sanitáciu priestorov práve v tento deň a zamestnanci by tak mali byť v práci,“ podčiarkol.

Výzva premiérovi aj krízovému štábu

„Ak teda nie je jasný dôvod, prečo sanitárnym dňom musí byť práve nedeľa, dôrazne vyzývame krízový štáb, hlavného hygienika, ako aj predstaviteľov vlády SR, aby pristúpili k zmene opatrenia a v prípade nutnosti nariadili sanitárny deň, ale bez určenia konkrétneho dňa v týždni,“ uviedol. V súčasnej situácii nie je podľa Krakovského z pohľadu hlavného hygienika nutné, aby mali sanitárny deň gastro prevádzky, ktoré pracujú v hygienicky rizikovejšom prostredí ako predajne s elektrom, textilom, športovými potrebami a podobne, rovnako otvorené môžu byť aj služby. Nie je teda pochopiteľné, prečo musí byť jeden deň v týždni zatvorený maloobchod.

„Pevne veríme, že naša výzva bude v čo najkratšom čase vypočutá a hygienické opatrenia nebudú prostriedkom politického boja, ktorý však zásadným spôsobom ovplyvňuje chod maloobchodu,“ dodal Krakovský. Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) združuje viac ako 150 členov s viac ako 1000 prevádzkami po celom Slovensku v nákupných centrách, retail a shopping parkoch, ale aj prevádzkach v iných priestoroch.