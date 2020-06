Poslanci za ĽSNS predložili novely, ktorými chcú obmedziť potraty

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za ĽSNS podali do parlamentu dva návrhy legislatívy, ktoré majú obmedziť vykonávanie umelých potratov na Slovensku. V prísnejšom návrhu chcú zrušiť možnosť vykonávať interrupcie na požiadanie a obmedziť ju len na tri špecifické prípady. V druhom, podľa poslancov miernejšom návrhu chcú, aby sa potraty mohli vykonávať len do ôsmich týždňov tehotenstva. Poslanci o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii.

Poslanec Rastislav Schlosár (ĽSNS) uviedol, že vykonávať interrupcie by podľa návrhu bolo možné, iba ak je ohrozený život ženy, ďalej do 12 týždňov tehotenstva pri podozrení, že otehotnela v dôsledku trestného činu, alebo do 24 týždňov tehotenstva, ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu. V tomto návrhu chcú zrušiť vykonávanie interrupcií na požiadanie ženy, teda bez akýchkoľvek dôvodov.

V druhom návrhu chcú poslanci upraviť lehotu, dokedy je možné vykonať interrupciu, a to zo súčasných 12 týždňov na osem týždňov tehotenstva. Súčasťou oboch návrhov je tiež snaha zabrániť potratovej turistike, čiže aby nebolo možné vykonávať interrupcie cudzinkám na území Slovenska. V súčasnom volebnom období je podľa predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu v parlamente množstvo konzervatívnych poslancov, považuje to preto za vhodný čas na úpravu legislatívy v tejto oblasti.

Nezaradený poslanec Tomáš Taraba zároveň povedal, že spolu s nezaradenými poslancami Štefanom Kuffom, Filipom Kuffom a Jánom Podmanickým podali v stredu do parlamentu návrh novely, ktorá má zlepšiť informovanosť žien pred potratmi. Taraba už pred časom avizoval, že ich návrh kopíruje ten, ktorý v minulom volebnom období vypracovalo hnutie OĽaNO. Súčasťou návrhu je napríklad, že žene, ktorá požiada o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa prizná nárok na nemocenské od 21. týždňa tehotenstva.