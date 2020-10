Koronakríza likviduje podniky po celom Slovensku: Pomoc od štátu je výsmech, beznádej a boj o prežitie

Od štvrtka platia nové prísne opatrenia pre gastronómiu a bary. Svoje služby môžu napriek počasiu poskytovať len na terasách, jedlá vydávať len cez okienko, aby si ho ľudia vzali si ho so sebou. Majitelia bratislavských prevádzok sú zúfalí, stále nerozumejú, prečo sa plošne museli prijať tvrdé opatrenia a hľadajú spôsoby, ako prežiť. Bratislavská podnikateľka a cukrárka Natacha musela vo štvrtok pre krízu prepustiť 20 ľudí.

„Už počas prvej vlny sme bojovali. Zlacnili sme pizzu na 5,50 eur. Opäť budeme robiť rozvoz, vrátane alkoholu a čapovaného piva,“ povedala odhodlane spomínaná Beáta z Dúbravky. Keď bude treba, budeme chodiť ľuďom nakupovať. Svoj personál chce v zamestnaní udržať za každú cenu. V reštaurácii sa nedelia na čašníkov a majiteľku, všetci robia všetko. Znížený príjem z tržieb v tejto chvíli „ťahá“ zo svojich vlastných úspor.

„Reštauráciu považujem za moje tretie dieťa. Ak by naozaj prišla neúnosná situácia, čo pevne dúfam, že nič také sa nestane, budeme si musieť znížiť výplaty,“ dodáva majiteľka reštaurácie Dobrý deň. Rovnako ako ona, aj iní majitelia gastro prevádzok veria, že tento stav, kedy môžu mať v jesennom a chladnom počasí otvorené len terasy, bude trvať maximálne mesiac.

Bola som v beznádeji...

Koronakríza a nové opatrenia vlády sa výrazne dotkli aj známej podnikateľky a cukrárky Natachy Pacal, ktorá 18 rokov budovala svoju značku a jej veterníky a koláče pozná snáď každý. „Som zodpovedný podnikateľ. Moja spoločnosť mala rezervu, ktorá by v prípade poklesov postačila pokojne aj na jeden kalendárny rok. Avšak nikdy som nerátala s možnosťou, že niekedy úplne zatvorím a ostatne mi 100 ľudí doma,“ rozpovedala sa Natacha Pacal.

Rezerva sa jej preto minula veľmi rýchlo. „Prezentovaná „pomoc“ je jedna vec, avšak odvody, prevádzkové náklady, marketingové poplatky... Veľmi veľa nákladov zostalo. Pomoc od štátu, ešte k tomu aj pomalá a nedostačujúca, ma nechávala vo veľkej neistote. Často v beznádeji,“ dodala rezignovane.

Prestala pozerať správy, keď počúvala, ako štát pomáha podnikateľom a pomoc je rýchla, lebo ona sama zažila presný opak. Počas prvej vlny minula všetky rezervy a zobrala si aj úver z banky. Keď sa v lete uvoľnili opatrenia, na každej prevádzke bola v strate.

„Chcelo sa mi z toho grcať. Lebo ja som to žila. Žila som s problémami, ktoré to spôsobovalo mojim zamestnancom. Všetkých poznám po mene. A teraz mi je úprimne ľúto, že musím začať týchto ľudí prepúšťať,“ vyznala sa. Kladie si vraj milión otázok. "Prečo sa neurobili opatrenia, vďaka ktorým by sme si to „nepokazili“?" znie jedna z nich. Čo bude ďalej, netuší.

Kríza a minimálny príjem už od decembra

Dúbravská reštaurácia Black Rose taktiež čelí existenčným problémom. Majiteľ s manželkou a synom s ťažkým srdcom priznávajú, že každý mesiac idú do väčšieho mínusu. Pre nich však kríza začala takmer pred rokom v decembri, keď vyhorela strojovňa na hokejovom štadióne.

Pre zrušenie hokeja a korčuľovania stratili zákazníkov zo štadióna. „Kým opravili strojovňu, už začala prvá vlna korony a zatvorili sa prevádzky. A od štvrtka platia ďalšie obmedzenia. Štát nám ešte neposlal ani halier,“ sťažuje sa majiteľ Alexander Lengyel. Hoci požiadali mestský STaRZ o zníženie nájomného na štadióne, doteraz majú jedinú odpoveď. A to, že ich požiadavka je v riešení. Hoci je rodina stále vo väčšom mínuse, zamestnancov neprepustili.

Najviac ich ale nahnevali správy z banky. „Dal som si odložiť úver. Miesto predĺženia o deväť mesiacov sa mi navýši splátka o 110 eur,“ chytá sa za hlavu Alexander. Prepúšťať zamestnancov nechce, lebo dúfa, že o mesiac sa likvidačné nariadenia zrušia. Ľudia majú podľa neho v nových opatreniach chaos. Už tento pondelok mali v reštaurácii menej ľudí, lebo mnohí si mysleli, že už platia. „A kto by chcel v daždi sedieť na terase?,“ opýtal sa. Nerozumie, prečo všetky opatrenia nemohli byť prijaté v jeden deň, teda prečo sa niektoré zaviedli v pondelok a iné vo štvrtok.

Hľadajú cestičky

Aj Marek Fošnár z Reštaurácie Kontajner na Riviére 2 má obavy, no zároveň úprimne dúfa, že ich reštaurácia nebude musieť znižovať stavy zamestnancov a ani im siahať na platy. Zákazníkom chcú aj naďalej podávať jedlo.

No uvedomujú si, že v interiéri to majú zakázané. Zvažujú preto postaviť vyhrievaný stav. „Hľadáme cestičky, ako spĺňať štátom nastavené kritériá, neporušovať pravidlá a nevyčnievať z davu. Napriek všetkému sa stále snažíme pozitívne myslieť. Keď zavrieme, bude to ťažko likvidačné,“ dodáva Marek Fošnár z karloveskej reštaurácie.

Platy vypláca zo svojich úspor

„Je to veľmi zlé, ale aby sme len nevyplakávali, tak problém má celý svet. Máme šestnástu vírusovú vojnu. Je to samozrejme zlé pre biznis, ale akceptujem to a bojujeme, ako sa len dá. Vinotéku musíme mať zavretú, vo vnútri sa nesmie podávať alkohol. Žili sme z koncertov a akcií. Takže vinotéka má tržbu nula,“ vysvetlil majiteľ Art Vinotéky na Kramároch Ivan Lacko.

V súčasnosti má dvoch zamestnancov a dve osoby zamestnané na dohodu. „ Zatiaľ som im povedal, že ich neprepúšťam, lebo vidím, že peniaze potrebujú. Budem ich zatiaľ vyplácať zo súkromných rezerv,“ dodal Lacko.

Zmena pravidiel

Od štvrtka sa zmenili pravidlá pre reštaurácie a bary. Prevádzkovatelia verejného stravovania sa budú môcť rozhodnúť, či podnik zatvoria, alebo ho nechajú otvorený a nebudú podávať jedlo a pitie v interiéri. Na terase ho podávať môžu. Jedlá a nápoje budú môcť prevádzky predávať zákazníkom zabalené so sebou. Platí však obmedzenie otváracích hodín do 22.00 hod. s výnimkou predaja cez okienko alebo donáškových služieb. Na terasách nebude platiť podmienka jeden zákazník na 15 štvorcových metrov, ak prevádzka zabezpečí a dodrží odstupy dva metre medzi stolmi.