Matovič pripravuje ústupok storočia: Nevídaná autonómia pre Maďarov, aj keď nie sú vo vláde

BRATISLAVA - Toto volebné obdobie je po voľbách v nezvyčajnej a historicky rekordnej podobe. Spravidla je to aj preto, že po 12 rokoch sa zmenil víťaz volieb, no po prvýkrát v histórii Slovenska nemajú v parlamente a ani vo vláde zastúpenie maďarské menšiny, keďže strany ako SMK či Most-Híd ostali pred bránami parlamentu. Premiér Igor Matovič však vyťahuje "zlepšovák" a zorganizoval tajné stretnutie a zdá sa, že na obzore je historický ústupok pre maďarské menšiny.

Nikto nepovedal nič priamo, no náš zdroj nám potvrdil, že počas včerajška prebehlo stretnutie s jednou z menšín, a to práve s tou maďarskou. Predstavitelia Úradu vlády SR ani splnomocnenec vlády pre menšiny nám na otázky neodpovedal, no aj sám premiér vo večerných hodinách na sociálnej sieti potvrdil, že stretnutie prebehlo.

Podľa nášho zdroja bolo stretnutie vedené za účelom ústupkov voči maďarským menšinám , ktoré neboli v takej miere ani za účasti samotných predstaviteľov v parlamente počas minulých vlád.

"Pozval som na veľké priateľské stretnutie ľudí, ktorí sa predlhé roky cítili menejcenní," napovedá Matovič o včerajšom stretnutí. Zo statusu však nie je isté, či išlo práve o tie maďarské menšiny.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Úrad vlády nám neodpovedal ani na to, či nejaké stretnutie prebehlo, či boli predsunuté nejaké návrhy a ani to, či to bolo práve s maďarskou menšinou. V tejto chvíli je už však jednoznačné, že sa stretnutie uskutočnilo.

Stretnutie bolo, no iného charakteru

Oslovili sme podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja a člena SMK Józsefa Berényiho, ktorý mal byť podľa naších informácií "otcom" myšlienky stretnutia s predstaviteľmi vlády. Ten pre Topky stretnutie potvrdil.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

"Stretnutie prebehlo. Pán predseda vlády zorganizoval jedno neformálne, priateľské stretnutie s recepciou pri príležitosti 100. výročia podpisu Trianonskej mierovej zmluvy. Premiér pozval 100 ľudí maďarskej národnosti zo Slovenska," povedal Berényi.

S Matovičom sa stretáva už dlhšie

Matovič mal na tomto stretnutí príhovor a reč prenechal aj Berényimu. "Stretnutie pokračovalo neformálnymi rozhovormi s vladnymi poslancami NR SR, predstaviteľmi vlády a premiérom," uzavrel Berényi. Ten vylúčil, že by na tomto stretnutí premiér poskytol nejaký spôsob spolupráce či umiestňovaní predstaviteľov maďarskej menšiny na nejaké riadiace posty v štáte, keďže títo nemajú zastúpenie v parlamente. Berényi dodal, že s Matovičom sa stretáva už pravidelne 6 až 7 rokov ešte z čias, keď pôsobil ako líder vtedy opozičného OĽaNO.

Riešiť mali memorandum

O detailoch informoval denník Pravda. Podľa neho mali predstavitelia maďarskej menšiny s Matovičom na Bratislavskom hrade riešiť nový dokument, ktorý predkladá strana SMK. Ide o Memorandum maďarskej komunity. Obsah zmluvy má skôr charakter požiadavky autonómie.

V memorande SMK uvádza niekoľko požiadaviek. Je to uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska, vytvorenie maďarského okolia, ktoré by spravovali Maďari prostredníctvom svojich volených zástupcov, jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch ako úradný jazyk používala maďarčina.

Dokument podpísali predstavitelia SMK. Menovite Péter Őry, Ferenc Auxt, Gyula Bárdos, Pál Csáky, Zoltán Cziprusz, Iván Farkas, Adrianna Gergely Papp, Csaba Furik, József Menyhárt, Miklós Viola.

Zásah do jazyka aj náboženstva, Simon hovorí o historickej šanci

Signatári chcú, aby sa zachovala a rozvíjala maďarská menšina a komunita. Preambula Ústavy SR by mala podľa nich uznať maďarskú národnú komunitu za štátotvornú. V hre sú aj národné ssymboly ako hymna, erb a trikolóra. Neobišli ani náboženskú otázku a chcú, aby vláda podporila požiadavku maďarskej katolíckej obce na vytvorenie samostatnej arcidiecézy.

Zsolt Simon vníma aktuálnu situáciu so spomínaným memorandom a apeluje na premiéra, aby nepremárnil "politickú šancu a zmenil text preambuly Ústavy z „My, národ slovenský“ na „My , občania Slovenskej republiky“,".

Tvrdá odpoveď nového predsedu Mosta-Híd

Správy o najnovšom dokumente sa dotkli aj nového predsedu Mosta-Híd a exministra životného prostredia Lászloa Sólymosa. Ten okamžite premiérovi odkázal, že sa necíti byť menejcenným. "Neviem ako sú na tom ostatní, ktorí boli včera pozvaní na stretnutie Dňa Spolupatričnosti Maďarov, ktoré organizoval premiér Matovič, ale ja sa cítim rovnocenným a rovnoprávnym občanom tejto krajiny. Vo svojom statuse na facebooku Matovič hovorí o pocite menejcennosti Maďarov. Ten sa ale nenapráva polovtipným príhovorom, ale skutkami," myslí si Sólymos.