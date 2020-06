Prvá reakcia SMK po nešťastnom memorande: Predseda maďarskej strany nerozumie aktuálnym vášňam

BRATISLAVA - Pomerne nešťastne podané memorandum, o ktorom nie každý vedel, či už zo strany SMK alebo z vlády ako takej. Aj takto by sa dali charakterizovať udalosti z posledného týždňa, kedy boli opäť nachvíľu rozdúchané slovenskomaďarské vášne o téme autonómie. Memorandum, ktoré premiérovi Igorovi Matovičovi predostrelo SMK zrejme skončí v koši, no predseda Republikovej rady SMK Péter Őry celému kolotoču následných udalostí nerozumie.

SMK sa ohľadom tejto témy vyjadrilo v príspevku TV Markíza. Podľa nich je celá situácia zle uchopená a spomínané memorandum neobsahuje ani zmienku o autonómii maďarskej menšiny na Slovensku. To je síce pravda, no SMK si v ňom kládlo niekoľko podmienok, pričom nad niekoľkými z nich visí veľký otáznik.

Jazyk, maďarské okolie či úradný jazyk

Memorandum obsahuje množstvo podmienok k "zachovaniu a rozvoju komunity". Je to napríklad uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska, vytvorenie maďarského okolia, ktoré by spravovali Maďari prostredníctvom svojich volených zástupcov, jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch ako úradný jazyk používala maďarčina. Uvádza sa aj zmena preambuly v Ústave Slovenskej republiky, ktorá by uznala maďarskú národnú komunitu za štátotvornú.

Práve uvádzané "maďarské okolie" je prvkom, ktorý niektorým ľuďom nedá spávať a odmietajú ho. Predseda Péter Őry pre Markízu uviedol, že o autonómii nie je v memorande ani slovo a nerozumie vášnivým reakciám. V memorande sa však, ako hovorí Őry, slovo autonómia nenachádza, no mnohé pasáže ju svojou formuláciou pripomínajú.

Zdroj: TASR - Marko Erd

Otázky o autonómii považujú za irelevantné

Keď sa reportérka Martina Töröková opýtala Őryho na spomínané pasáže, reagoval pomerne odmerane. "Sformulovali sme základné body, ktoré si myslím, že treba prediskutovať. A 30, 10 alebo 20 rokov neboli vyjasnené," hovorí predseda Őry. Požiadavky už odmietol aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok, podľa ktorého sú nemožné a nepomáhajú vzájomným vzťahom. Na otázku, či chce SMK definovať nejaké autonómne územie odpovedal Őry s odporom. "To ste kde prečítali? Tá otázka je irelevantná. Ten text je totožný aj s deklaráciou pomerov z Martina. Tie isté problémy sú buď na jednej alebo na druhej strane," myslí si Őry.

Z nevinného stretnutia kauza ako hrom

Premiér Igor Matovič sa v utorok večer na bratislavskom hrade pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej dohody stretol so sto predstaviteľmi maďarskej komunity, ktorí svojím pôsobením niečo dosiahli. Na stretnutie prišli aj niektorí členovia SMK, čo nám potvrdil aj József Berényi. Nie každý však vedel, čo majú niektorí členovia SMK v úmysle. Po predložení memoranda sa im premiér otočil chrbtom definitívne. "Stačil mi spôsob, akým mi ho chceli doručiť. Je to, akoby ste vy podali ruku a miesto jej prijatia vám na ňu napľujú. Takto sa so mnou ani so Slovákmi nikto baviť nebude," povedal Matovič s tým, že vo vzťahu k SMK sa "zariadia".