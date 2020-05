Smer bije na poplach: Podľa Pellegriniho hrozí ekonomická pandémia, výzva pre Matoviča

BRATISLAVA - Pokračovanie v núdzovom stave je pohŕdaním Ústavou SR a jej obchádzaním. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásil bývalý podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD) s tým, že dôvody na trvanie núdzového stavu pominuli. Vláda núdzovým stavom podľa Rašiho obmedzuje osobné práva občanov napríklad na štrajky či protesty. Zdôraznil tiež maximálnu zákonnú lehotu jeho trvania 90 dní.

"Neexistuje jediný relevantný dôvod, aby núdzový stav pokračoval aj po uplynutí jeho lehoty," zdôraznil Raši a odvoláva sa na ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tvrdí, že v zmysle legislatívy môže núdzový stav trvať len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vláda podľa Rašiho obmedzuje osobné slobody ľudí a núdzový stav jej vlastne vyhovuje. "Napríklad preto, lebo v núdzovom stave je zákaz zhromažďovania sa, zákaz štrajkov," podotkol s tým, že vláda môže mať aj osobný motív, pretože sa obáva, že by mohli ľudia svoje znepokojenie prísť vyjadriť do ulíc.

Raši tiež poukázal na slová ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), že zdravotníctvo už by malo fungovať klasicky ako pred koronakrízou. Podčiarkol aj to, že nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 na Slovensku je minimálny a núdzový stav rušia aj okolité krajiny.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) po stredajšom (27. 5.) rokovaní vlády nevylúčil prípadné zrušenie núdzového stavu ani jeho opätovné vyhlásenie. "Možno si budeme môcť dopriať letnú pauzu, že nebude núdzový stav, a potom na jeseň budeme rýchlo prijímať núdzový stav, lebo budeme musieť brzdiť rozmáhanie sa vírusu," povedal. Možnosti opätovného vyhlásenia núdzového stavu po uplynutí zákonnej lehoty sú podľa neho otázkou na právnikov.

Výzva pre Matoviča

Matúš Šutaj Eštok spolu so straníckymi kolegami vyzval premiéra Igora Matoviča a jeho hnutie OĽaNO, aby na miesta odvolaných prednostov obvodných úradov urobili verejné vypočutie. Poslanec na štvrtkovej tlačovej konferencii upozornil na to, že OĽaNO chce vymeniť všetkých 72 prednostov obvodných úradov "na základe netransparentných a neprofesionálnych výberových kritérií".

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Šutaj Eštok spochybnil predvolebné sľuby Matoviča o tom, že jeho hnutie bude dbať na transparentné, odborné a profesionálne nominácie v štátnej správe. Dnes podľa poslanca robí vláda opak. "Namiesto odbornosti a profesionality budú nominovaní na miesta prednostov v celej regionálnej štátnej správe vyslovene politickí nominanti, ktorí prejdú politickým procesom, ktorý bude organizovať OĽaNO," uviedol s tým, že tak dôjde k zásadnému odprofesionalizovaniu štátnej správy a politizácii.

Poslanci preto vyzývajú premiéra, ale aj hnutie OĽaNO, aby urobili verejné vypočutie na miesta prednostov obvodných úradov. "Aby tak zabezpečili transparentný a profesionálny výber, o ktorom hovoril premiér, keď upokojoval všetkých úradníkov, aby sa nebáli o svoje pozície," dodal Šutaj Eštok.

Na rad prišla aj vnútrostranícka téma

Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini odmieta nálepkovanie typu slniečkar či liberál. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii po boku Petra Žigu, Richarda Rašiho a Matúša Šutaja-Eštoka. Reagoval tým aj na slová predsedu strany Smer Roberta Fica.

"Som sociálny demokrat, mám sociálne cítenie a taká bude aj naša sociálna politika," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii v súvislosti s vyjadreniami predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Dodal, že svoje účty so stranou považuje za vyrovnané, pretože si každú funkciu odpracoval aj so svojimi kolegami. Zdôraznil, že nechce brať Ficovi žiadne zásluhy.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Naše utorkové (26. 5.) vyhlásenie nebolo myslené osobne. Nebolo namierené voči jeho (Ficovým, pozn.) zásluhám, voči jeho osobe. Nebol to odkaz osobný, zlý a negatívny. Bolo to skôr vyjadrenie nášho pocitu," skonštatoval v súvislosti so svojím vyjadrením, v ktorom vyzval Fica na odchod z čela strany. Šéfovi Smeru-SD podľa vlastných slov ľudsky rozumie, keďže stranu založil a úspešne vybudoval.

Stranu odkláňať nechcú

Pellegrini zdôraznil, že on aj jeho kolegovia, ktorí s ním vystupujú, sú vychovaní Smerom-SD a ctia hodnoty sociálnej demokracie. Deklaroval, že nemienia meniť svoje politické presvedčenie ani stranu od takejto politiky odkláňať. Podčiarkol potrebu jej zachovania. "Ale na čo bude dobrá, ak bude odkázaná na opozíciu," podotkol. Na tlačovej konferencii s ním vo štvrtok boli aj podpredsedovia strany Richard Raši a Peter Žiga, ako aj poslanec Matúš Šutaj Eštok (Smer-SD).

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na slová Fica, že Smer-SD pre svojich členov urobil dosť, a preto by sa mali zamyslieť nad tým, čo teraz môžu dať strane oni, reagoval tým, že účty vyrovnali svojou prácou. "Šancu sme dostali a snažili sme sa aj tvrdo na pozíciách, ktoré sme dostali, pracovať," uviedol. V súvislosti s termínom snemu či predsedníctva strany povedal, že nechce dávať žiadne ultimáta cez médiá. Očakáva, že sa viacerí členovia predsedníctva stretnú aj na najbližšej schôdzi parlamentu.

V Smere-SD sa diskutuje o zmenách a budúcnosti strany. Pellegrini už prejavil záujem kandidovať na post predsedu. Chce novú a modernejšiu sociálnu politiku. Nevylúčil ani odchod zo strany, zrejme by ho nasledovali aj viacerí spolustraníci. Fico zdôraznil, že strana potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov.