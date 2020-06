MIMORIADNA SPRÁVA Pellegrini končí v Smere!

Pellegrini oficiálne oznámil, že sa vzdáva postu podpredsedu v Smere, aby predišiel k mocenským súbojom v strane a tým ju nepoškodil. Naznačil, že svoju budúcnosť v strane už nevidí. Pellegrini dodal, že oficiálne mu Fico kreslo predsedu neponúkol.

Pellegrini končí v Smere

„Chcem oficiálne oznámiť, že zanechávam značku a politickú stranu Smer osobe, jej zakladateľovi,“ vyhlásil. Túto správu oznámil v jeho rodnom meste Banská Bystrica. Emotívne spomínal na svoje začiatky v strane a poďakoval aj všetkým členom Smeru, ktorí mu pomohli prekonať ťažké časy. „Veľa sme toho v politike dosiahli,“ povedal. „Považujem to za symbolické, že toto rozhodnutie robím práve na tomto mieste. Toto rozhodnutie sa navždy zapíše veľkými písmenami do môjho životopisu," uviedol.

Pellegrini verí, že po oznámení tohto rozhodnutia úspešní ľudia na neho nezanevrú a že budú priatelia. „Bez viery a spoločenstva nemôže fungovať žiadna spoločenská skupina, strana a ani rodina. Nemôžeme sa neustále konfrontovať s problémami a nezaslúžia si to ani naši občania. Cítim že je povinnosťou nás viacerých poskytnúť novú perspektívu,“ vyhlásil.

„Zdá sa mi, že to hlavné, čonám dnes chýba, je viera v budúcnosť,“ poznamenal. „Cítim, že je povinnosťou nás viacerých poskytnúť novú perspektívu. Ak chceme byť úprimní, musíme povedať, že sme spravili aj chyby,“ dodal s tým, že značka Smer, hoci bola akokoľvek úspešná, začala strácať lesk. Vyhlásil, že sa snažil ako predseda vlády nikdy voličov nesklamať.

„Zodpovednej zmene, ktorú sme mali v kampani Smeru, som uveril. Pre mňa to nebol volebný slogan, ale bola to výzva a sľub našim voličom. Žiaľ, nasledujúce týždne ukázali, ako by sme tento sľub voličom nechceli dať a ostalo ticho po tom, akoby sa nič nestalo.“

Fico mu ponúkol post predsedu

Krátko pred tlačovou konferenciou Pellegriniho ponúkol predseda Smeru-SD Robert Fico post šéfa strany podpredsedovi . Potvrdil to hovorca strany Ján Mažgút, upozornil na to portál pluska.sk. Mažgút uviedol, že ponuka prišla pred niekoľkými dňami.

Ponuku potvrdil aj člen predsedníctva Smeru-SD Ladislav Kamenický. Dôležité podľa neho je, aby sa Fico a Pellegrini stretli a aby strana ostala pokope. „Najlepšie riešenie by bolo, aby sa strana opäť zomkla, zjednotila. Pevne verím, že k takejto dohode dôjde,“ povedal s tým, že na stole je nová ponuka pre Pellegriniho. Tvrdí, že diskusia vo vnútri strany prebieha a verí, že dôjde k dohode.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslanec Ľubomír Petrák (Smer-SD) v tejto súvislosti uviedol, že vyjadriť sa musia hlavní aktéri. „Myslím si, že je potrebné, aby si sadli za rokovací stôl a rozhodli sa,“ povedal novinárom. V Smere-SD sa diskutuje o zmenách a budúcnosti strany. Pellegrini prejavil záujem kandidovať na post predsedu, nevylúčil ani odchod zo strany, zrejme by ho nasledovali aj viacerí spolustraníci. Pellegrini tiež pred časom vyzval Fica, aby odišiel z vedenia strany. Šéf Smeru-SD opakovane v minulosti zdôraznil, že strana potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a "slniečkarov".