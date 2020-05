Zmeny v zákone o prokuratúre majú byť v prospech Lipšica, tvrdí Fico

BRATISLAVA - Zmeny v zákone o prokuratúre majú byť v prospech jediného človeka, a to Daniela Lipšica. Tento zámer tam vidí Smer-SD podľa svojho šéfa Roberta Fica. Povedal to v utorok v súvislosti s novelou zákona o prokuratúre a rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR na zmeny vo výbere generálneho prokurátora.

"Mám rovnaký názor, ako prezentuje samotná Generálna prokuratúra SR, že generálny prokurátor by mal byť prokurátor a nie politik," skonštatoval Fico. Odmieta, že by v minulosti bola akákoľvek snaha meniť takýto zákon, aby mohol kandidovať na generálneho prokurátora on sám.

Zmenami spôsobu voľby šéfa prokuratúry by sa mal parlament zaoberať na júnovej schôdzi. Novelu predložili koaliční poslanci. O funkciu generálneho prokurátora by sa mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Prejsť by mali verejným vypočutím na Ústavnoprávnom výbore NR SR. Voľba generálneho prokurátora v parlamente by mala byť verejná.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) trvá na tom, že novelizáciou zákona nerobí koalícia nič iné, iba plní svoje sľuby. Lipšica považuje za veľmi dobrého kandidáta a bol by rád, keby takých kandidátov bolo viac a parlament by vybral najlepšieho. Tvrdí, že mu je jedno, kto bude šéfom prokurátorov. Želá si tiež, aby ktokoľvek mimo parlamentu rešpektoval slobodné rozhodnutie poslancov, ktorí zmeny odhlasujú.

Súčasnému generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi sa končí volebné obdobie v júli tohto roka. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh parlamentu. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov a podľa zákona sa mu predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom.