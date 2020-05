Pellegrini vyzval Fica: Ten pripustil zmeny, potrebujeme nových bojovníkov, ale nie slniečkarov

Robert Fico a Peter Pellegrini

BRATISLAVA - Smer-SD potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý pripúšťa zmeny v strane. Treba ju podľa neho posilniť a nad tým, ako to urobiť, by sa mali zamyslieť aj iní členovia a funkcionári. Fico tvrdí, že vie, čo robiť a je pripravený zmeniť aj model svojho správania sa. Peter Pellegrini ho poobede vyzval k odchodu z čela strany.