KORONAVÍRUS Juraj Blanár odmieta zmrazovanie minimálnej mzdy, Marián Viskupič je proti rastu

BRATISLAVA - Prioritné v súčasnej situácii na Slovensku je zachraňovať pracovné miesta. Podľa predsedu parlamentného finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS) by sa asi malo zabrániť rastu minimálnej mzdy. Predseda parlamentného zahraničného výboru Juraj Blanár (Smer-SD) je presvedčený, že by sa na minimálnu mzdu nemalo siahať. Zaznelo to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Tému zmrazovania minimálnej mzdy v budúcom roku otvorili zástupcovia zamestnávateľov na tohtotýždňovom rokovaní tripartity. "Prioritné je zachraňovať čo najviac pracovných pozícií. Príliš vysoký rast minimálnej mzdy zabráni pracovať jednoduchším manuálnym profesiám. Je to ďalší kamienok do mozaiky. Áno, asi by sme mali zabrániť rastu minimálnej mzdy," povedal Viskupič. Podľa neho nezvyšovanie minimálnej mzdy by pomohlo zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky.

Parlament v minulom období prijal zákon, podľa ktorého výška minimálnej mzdy na rok 2021 by mala byť primárne založená na dohode sociálnych partnerov, teda zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú, minimálna mzda sa stanoví na základe nového vzorca. Jeho základom je priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa minimálna mzda určuje. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy.

Blanár vyčíslil, že na Slovensku pracuje približne 2,5 milióna ľudí, z toho 130.000 ľudí poberá minimálnu mzdu. "Zužovať reštart ekonomiky na to, že budeme musieť teraz zamraziť alebo znížiť minimálnu mzdu, je nezodpovedné," povedal Blanár. Podľa neho, ak je to potrebné, tak by sa mohli určiť pri nej prípadne výnimky ako pri príplatkoch za prácu. "Mali by to skôr ponechať na tom, čo sme urobili pri príplatkoch. To znamená, že tam, kde by minimálna mzda mohla byť ohrozením pre existenciu nejakej firmy, tam nech to v rámci kolektívnej zmluvy dohodnú odbory s firmou," myslí si Blanár. Odmieta však plošné zmrazovanie minimálnej mzdy. "Nesiahajte na minimálnu mzdu, riešte podstatné veci, ktoré sú dôležité," adresoval vláde Blanár.

Viskupič: Zostali zvyšky opatrení, ktoré nemajú význam

Slovenskú ekonomiku je potrebné otvárať rýchlejšie, ako sa to deje v súčasnosti. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS), podľa ktorého by sa malo nájsť aj riešenie na to, ako otvoriť fitness centrá. Zatvorenie obchodov počas nedieľ označil za nebezpečný experiment. Podľa predsedu parlamentného zahraničného výboru Juraja Blanára (Smer-SD) by vláda mala prestať zneisťovať ľudí. Nevylúčil, že opozícia môže iniciovať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by sa pokúsila odvolať ministra financií či ministra práce z dôvodu ekonomických opatrení, pri ktorých podľa neho vláda zlyháva.

"Zdravotné opatrenia splnili účel a my sa musíme posunúť už ďalej, ekonomiku treba uvoľňovať rýchlejšie, ako sa to deje. Zostali zvyšky opatrení, ktoré význam nemajú," myslí si Viskupič. Podľa neho sú takýmito opatreniami napríklad vyhradené hodiny pre seniorov či upravené otváracie hodiny, rovnako si myslí, že aj fitness centrá by už mohli fungovať.

Blanár je presvedčený, že vláda k otváraniu ekonomiky nepristupuje dobre. "Ja si myslím, že vláda nezvláda otváranie ekonomiky, zdravotné opatrenia zvládli ľudia excelentne, lebo boli ochotní počúvať autority," podotkol Blanár s tým, že Viskupič podľa neho hovorí ako opozičný poslanec, pritom je koaličný. "Na jednej strane hovoríte, že by malo byť to a ono, a netvárte sa, že vy za niečo nemôžete, lebo kritizujete pána Igora Matoviča (OĽaNO). Namiesto toho, aby ste sa zavreli a dohodli sa, a dali niečo dôveryhodné von, tak zneisťujete ľudí," myslí si Blanár.

Podľa neho, keby bola rovnaká situácia s otváraním ekonomiky za bývalej vlády, tak by Matovič zvolával mimoriadnu schôdzu a chcel by odvolávať ministrov. Blanár nevylúčil, že k tomuto kroku teraz pristúpi súčasná opozícia. "Snažte sa, aby sa vaši kolegovia čo najskôr dohodli," podotkol Blanár, ktorý sa obáva aj ďalšieho rastu nezamestnanosti. "Do ekonomiky nejde dostatočné množstvo peňazí ani rýchlo. Som za rýchlejšiu pomoc," povedal Blanár a Viskupiča sa pýtal, prečo SaS nepresadila v rámci koalície aj spomínané otváranie fitness centier.

Viskupič uviedol, že to, že sú v koalícii rôzne názory, nie je chybou. "Komunikujeme na všetkých možných úrovniach a nejaké riešenia sa prijímajú. O tom je koalícia, že nie vždy sa presadí opatrenie, ktoré presadzuje daný človek," podotkol Viskupič. Upozornil tiež na to, že bývalá vláda zanechala krajinu v takom stave, že štát nemal dostatok likvidity. "Pri peniazoch z Únie treba čakať na nejaké podmienky, schvaľovania, ale rozbieha sa to. Peniaze sa do ekonomiky dostanú. Robí sa kopa ďalších opatrení. Podnikatelia majú napríklad možnosť odpustenia odvodov," povedal Viskupič.

Opozičný Smer-SD navrhuje zatvorenie obchodov počas nedieľ. Viskupič povedal, že takýto návrh nie je v rámci koalície na stole. "My hovoríme, že neberme ľuďom právo pracovať cez víkend. Najdôležitejšie je, že asi 4000 ľudí by prišlo o prácu, ak by zostal zákaz nedeľného predaja. Dnes je najdôležitejšie riešiť ekonomickú krízu," povedal Viskupič. Podľa neho by v súčasnej situácii bol zákaz nedeľného predaja veľmi nebezpečným ekonomickým experimentom.

Blanár neočakáva, že by zatvorenie obchodov počas nedieľ prinieslo negatívne vplyvy na ekonomiku. "Bola to práve strana Smer-SD, ktorá dlhodobo túto tému otvárala, a vždy sme hľadali dohodu s obchodníkmi. Vidíme, že výsledok počas štátnych sviatkov bol úplne v poriadku, aj Zväz obchodu SR sa vyjadril, že oni uvítajú, pokiaľ sa celoplošne zatvoria obchody v nedeľu. Ja som za, aby sa nedele zatvorili," povedal Blanár, ktorý toto opatrenie označuje aj za prorodinné.