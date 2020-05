Minister školstva Gröhling garantuje, že platy učiteľov klesať nebudú

"Budem sa snažiť, aby bolo aj v tomto období nejaké zvýšenie platu učiteľov. Bude to však priamo úmerné možnostiam štátneho rozpočtu," povedal minister. Gröhling poznamenal, že by chcel začať odmeňovať aj profesne starších učiteľov a zároveň im poďakovať za prácu, ktorú urobili. Podotkol, že by malo ísť o finančný spôsob. "Aj sme to počítali, aj sa analyzovali tieto čísla, uvidíme, akým spôsobom to budeme vedieť zrealizovať a ako rýchlo. Ja by som bol rád, keby to bolo v tomto kalendárnom roku," povedal minister.

Za profesne starších učiteľov minister označil pedagógov, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku alebo ho už dosiahli. "Ale to neznamená, že teraz ideme všetkých starých učiteľov prepustiť, pretože oni budú mať možnosť, aby sa s riaditeľom dohodli na akomkoľvek pracovnom úväzku. Pre každého staršieho učiteľa je dôležité, aby mal kontakt so školou, aby tam mohol ísť na pár hodín v týždni odučiť," dodal minister s tým, že tento kontakt prerušiť nechcú.