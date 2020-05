KORONAVÍRUS Kľúčový krok pre Slovensko! 100-tisíc testov je realita: Pomôžu aj pri ďalšej pandémii

Premiér spolu s tímom vedcov oznámil, že 100-tisíc testov sa stalo realitou. Výroba takýchto testov má Slovensku pomôcť aj v budúcnosti pri zvládaní podobných kríz či ďalších pandémií. Tieto testy vystačia približne na 40 dní. Testy na koronavírus, vyvinuté slovenskými vedcami, prešli registráciou na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠUKL), čím sa zavŕšil celý proces ich vývoja a výroby.

Kľúčový a strategický krok

Matovič označil registráciu slovenských testov za kľúčový a strategický krok pre SR, pre bezpečnosť a zdravie obyvateľov Slovenska. „Prináša sebestačnosť krajiny pri testovaní a diagnostikovaní nového koronavírusu,“ upozornil a v tejto súvislosti vyzdvihol aktivitu všetkých, ktorí sa na vývoji testov zúčastnili. Poukázal zároveň na to, že hoci sa šírenie pandémie podarilo dostať pod kontrolu, testy pomôžu pri odhaľovaní ohnísk prípadných ďalších vĺn pandémie.

Zdroj: Topky/Maarty

Malá škatuľka pre človeka, ale veľký krok pre Slovensko

Člen permanentného krízového štábu Robert Mistrík povedal, že kvalita slovenských testov je plne konkurencieschopná so súčasnými používanými testami vo svete, ba mieri aj ďalej. Mistrík uviedol, že Slovensko nie je len montážnou dielňou. „Ukázali sme, že vieme vyvíjať aj vlastné veci v oblastiach, kde sme si mysleli, že nemáme také silné postavenie,“ uviedol. „Ako sa bude krajina otvárať, ako sa budú otvárať aj hranice, dôležitosť testovania bude rovnaká. Musíme vychytať ohniská nákazy.“ Podľa Mistríka bude testovanie stále dôležitejšie, ak sa máme postupne vrátiť do normálneho života.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Slovensko má podľa vedcov v rukách kľúčové technológie nielen pri súčasnej pandémii koronavírusu, ale aj pri možných ďalších pandémiách podobného druhu.„Budeme oveľa lepšie pripravení na ďalšie potenciálne krízy či nepredvídateľné situácie, kde by sme mohli využiť genetické testy,“ uviedol Mistrík. Premiér Matovič sa poďakoval vedcom a súkromným firmám za vytvorenie slovenských testov na koronavírus. „Je to malá škatuľka pre človeka, ale veľký krok pre Slovensko.“

Celý svet sa bojí druhej vlny

Celý svet sa podľa premiéra obáva druhej vlny epidémie. „Je však dôležité, že tieto testy nám pomôžu,“ povedal Matovič. Priemerná cena tohto testu je 15 eur. Expiračná doba testov je jeden rok, trhová hodnota 100-tisíc testov je 1,5 milióna eur. Vstupné náklady na vývoj testov boli podľa spoločnosti ESET v hodnote 300-tisíc eur, do výskumu neskôr dali ďalšie finančné prostriedky.

Zdroj: Topky/Vllado Anjel

Matovič ocenil, že slovenskí vedci sa k výskumu sami prihlásili, hoci v minulosti ich štát dostatočne neohodnotil. Autor kľúčového komponentu, vedec a biochemik Pavol Čekan ocenil synergiu vedcov, štátnych orgánov, akademických inštitúcií, rovnako kooperáciu privátnej a verejnej sféry, ktorá sprevádzala vývoj a výrobu testov. „Verím, že výraznou mierou prispejeme k tomu, aby sme novému koronavírusu zakrútili krkom,“ dodal.

Slovenský test na nový koronavírus zaregistroval vo štvrtok 14. mája Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Prvých stotisíc testov, ktoré budú využité výlučne pri testovaní obyvateľov Slovenska, zaplatí Nadácia ESET. Na vývoji testov a pri ich výrobe okrem Čekanovej firmy Multiplex DX spolupracovali aj spoločnosti Lambda Life i Proscience tech, rovnako tak nezisková organizácia CCCT, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV), Vedecký park Univerzity Komenského i Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Testy boli certifikované

Slovenskí vedci zo spoločnosti MultiplexDX, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave spojili sily s firmami Lambda Life a ProScience Tech, aby pripravili prvý registrovaný slovenský test na ochorenie COVID-19. Nadácia ESET podporila jeho vývoj a výrobu, a rozhodla sa darovať Slovenskej republike prvých stotisíc testov.

Včera zaregistroval Štátny ústav pre kontrolu liečiv slovenský test vDetect COVID-19 RT-qPCR a tak môže byť prvých 100-tisíc testov odovzdaných štátnym diagnostickým laboratóriám. „Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa žiadosťou o registráciu testu prioritne zaoberal a rozhodnutie o registrácii bolo vydané do štyroch pracovných dní od doručenia žiadosti. Keďže technické podklady a validačné testy spĺňali potrebné kritériá, registrácia prebehla hladko. Ide o prvú registráciu IVD testu Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktorý bol navrhnutý, vyrobený a registrovaný na Slovensku,“ uviedla riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová.

Spôsov, ako zvýšiť citlivosť testov

V procese validácie testov prišli slovenskí vedci z MultiplexDX na spôsob, ako zvýšiť citlivosť testu, čo mierne oddialilo podanie žiadosti o registráciu. „Keď sme vykonali forenznú analýzu, zistili sme, že primery používané na potvrdenie výsledku v Charité protokole nie sú navrhnuté optimálne. Pripravili sme preto novú verziu primerov, ktoré zvýšili citlivosť a následne presnosť testu. Preto bolo potrebné zopakovať testovanie a tým sa posunul dátum registrácie,“ vysvetlil Pavol Čekan, zakladateľ spoločnosti MultiplexDX, ktorá dodáva slovenským testom kľúčové komponenty.

Testy prešli validáciou, ktorá ukázala 100-percentnú zhodu s už vyhodnotenými vzorkami. „Validačné testy robené v dvoch nezávislých laboratóriách na 92 klinických vzorkách ukázali identické výsledky v porovnaní s referenčnou metódou, ako aj navzájom, a tým ukázali vysokú spoľahlivosť slovenského testu aj priamo na klinických vzorkách,“ upresnil Boris Klempa, ktorý sa momentálne venuje aj rutinnému testovaniu na COVID-19.

Vývoj testov dokazuje, že na Slovensku sa robí špičková veda

Nadácia ESET podporila vývoj slovenských testov, pričom sa rozhodla darovať Slovensku prvých 100-tisíc testov. Spoločnosť zastrešila aj financovanie a koordináciu aktivít súvisiacich s registráciou a výrobou testov „Vývoj slovenských testov dokazuje, že sa na Slovensku robí špičková veda a zároveň ukazuje schopnosť vedy prinášať riešenia na celospoločenské problémy. Aj preto sa podpore vedy venujeme dlhodobo. Naše zapojenie do vývoja slovenských testov proti koronavírusu bolo pre nás zaujímavou výzvou aj preto, že sa detegovaním virtuálnych vírusov venujeme od svojho vzniku,“ vysvetlil Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Na vývoji a validácii testov sa podieľal aj tím Tomáša Szemesa z Vedeckého parku UK. „Spolu s tímom sme pracovali na optimalizácii a validácii, pričom ma samého prekvapilo, ako rýchlo a hladko to prebehlo, vrátane registrácie.“ Finálnu dokumentáciu pre registráciu na ŠUKL pripravil Roman Oravec z neziskovej organizácie CCCT SK. Do celej prípravy testovacích kitov boli zapojené aj slovenské firmy Lambda Life a ProScience Tech.

Práve angažovanie väčšieho počtu vedcov, expertov, inštitúcií a firiem umožnilo vytvorenie prvého slovenského testu na koronavírus. „Spoluprácou talentovaných vedcov a domácich firiem sa zrodil nielen prvý certifikovaný slovenský PCR test na COVID-19, ale všetci aktéri dokázali v neľahkých podmienkach vytvoriť špičkový produkt, ktorý pomôže krajine vtedy, kedy to najviac potrebuje. Nebolo to vôbec jednoduché a som šťastný, že sa to nakoniec podarilo,“ dodal Róbert Mistrík z permanentného krízového štábu.