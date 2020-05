Sulík so svojím maďarským kolegom si prezreli most v Komárne: Rokovali aj o iných veciach

Podľa Sulíka išlo o jeho prvé rokovanie v tejto pozícii s niektorým z jeho zahraničných kolegov. "Neexistoval prakticky žiadny sporný bod, či už v otázke energetiky, kde ide o dôležité prepojenia pre plyn alebo pre elektrickú energiu, alebo aj v iných oblastiach - všade sme sa prakticky zhodli. Otvorenou bola iba otázka podpory niektorých firiem na juhu Slovenska z maďarskej strany, o ktorej ale budú rokovať minister Szijjártó so šéfom slovenskej diplomacie Ivanom Korčokom. Som rád, že slovensko-maďarské vzťahy, ktoré ešte pred pár rokmi neboli až také dobré, teraz sú na veľmi kvalitnej a kooperatívnej úrovni," zdôraznil Sulik.

Zdroj: TASR - Ladislav Vallach

Szijjártó podčiarkol, že v nadchádzajúcich rokoch vznikne toľko prepojení medzi Maďarskom a Slovenskom, koľko ešte nikdy nebolo. "V auguste bude odovzdaný 600 metrov dlhý cestný dunajský most medzi Komárnom a Komáromom; do roku 2022 bude otvorených šesť nových hraničných priechodov, medzi nimi budú aj tri ipeľské mosty. Do roku 2022 dobudujeme cestné prepojenie, ktoré umožní jazdiť rýchlostnou cestou medzi Miškovcom a Košicami, a dohodli sme sa, že do konca roka 2020 na dvoch miestach prepojíme elektrickú sieť,” dodal Szijjártó.

Zdroj: TASR - Ladislav Vallach

Politici sa zhodli, že sa odstránili prekážky pred zvýšením kapacity transferu zemného plynu cez interkonektor Veľké Zlievce - Balassagyarmat pri preprave plynu smerom z Maďarska na Slovensko na trojnásobok, čím od roku 2024 bude možné prepravovať uvedeným smerom 5,2 miliardy kubických metrov ročne. Význam tohto rozšírenia spočíva podľa šéfa maďarskej diplomacie v tom, že Maďarsko sa dohodlo na nákupe väčšieho množstva plynu smerom z juhu a termín rozšírenia je zosúladený s výstavbou plynovodu TurkStream na územiach Srbska a Bulharska.

Sulík zdôraznil nutnosť diverzifikácie dodávok energií, pričom týmto projektom by sa zabezpečilo, že plyn by na Slovensko neprúdil už len z východu, ale aj z juhu. Podotkol, že je dôležité, aby vlády podporovali túto investíciu, aby tieto projekty nestroskotali na rôznych povoleniach. Podľa Szijjártóa bude investícia na maďarskej strane 43 miliárd forintov (123 miliónov eur).