Konečne sa ľady pohli! Poskytovanie eurofondov počas koronakrízy má byť jednoduchšie

Novelou z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) chce vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) zrýchliť a uľahčiť čerpanie fondov EÚ v čase koronakrízy. "Cieľom predložených dočasných opatrení je umožniť poskytovateľom, prijímateľom aj ostatným subjektom participujúcim na implementácii poskytovania pomoci, podpory a príspevku z fondov EÚ flexibilnejšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré vo vzťahu k pandémii v spoločnosti nastali," uviedol ÚPVII v schválenom materiáli.

Lex korona bude riešiť päť oblastí. "V prvom rade chceme zjednodušiť projekty financované z Európskeho sociálneho fondu, takzvaný kurzarbeit, to znamená, aby sa pri každom žiadateľovi nemusela uzatvárať osobitná zmluva, aby sa to riešilo plošne,“ povedala Remišová na pondelňajšej tlačovej konferencii. Zákon umožní aj operatívnu zmenu výziev počas mimoriadnej situácie a napríklad aj rokovanie koordinačných orgánov a komisií pomocou videokonferencií. "Aby to nezdržiavalo celý proces a mohli sme využívať eurofondy tam, kde to ľudia najviac potrebujú," dodala Remišová.