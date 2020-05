Asistenti poslancov sú známi! Je medzi nimi žena so sexuálnym škandálom aj dcéra zavraždeného právnika

BRATISLAVA - Asistentkou poslanca Národnej rady SR (NR SR) je v tomto volebnom období aj Danica Mikovčáková, ktorá v minulosti so svojím manželom vyhľadávala na internetovej zoznamke páry na skupinový sex. Manželia o sebe navyše tvrdili, že sú bisexuáli. Začiatkom marca na to upozornil Denník N.

Mikovčáková, ktorá bola v parlamentných voľbách z 29. februára zvolená do NR SR za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), to vníma ako pomstu zo strany suseda, s ktorým mali pred voľbami medializovaný spor ohľadne bilboardu ĽSNS. Šéfovi strany Marianovi Kotlebovi v tejto súvislosti 3. marca ponúkla svoj mandát a ten jej rozhodnutie prijal.

V súčasnosti pôsobí ako asistentka poslanca Mareka Kotlebu (ĽSNS), ktorý je bratom Mariana Kotlebu a mesačne bude dostávať odmenu vo výške tisíc eur. Mikovčákovej manžel Ján sa po prevalení kauzy začiatkom marca taktiež vzdal svojej funkcie. Pôsobil ako krajský predseda strany ĽSNS. Zároveň sa vzdal aj členstva v strane. Manželský pár v reakcii na medializované informácie zdôraznil, že celú aféru vníma ako diskreditačnú kampaň.

Zdroj: Facebook

„Predmetný inzerát spolu s našimi súkromnými fotografiami pochádza z roku 2007, a je teda 13 rokov starý. Tento internetový profil nie je dlhé roky aktuálny a nestotožňuje sa so životom, ktorý žijeme dnes. Pred dlhými rokmi sme si uvedomili trpkú skutočnosť, kde sme sa to ocitli a čo konáme. Po objavení skutočných hodnôt sme sa obrátili k Pánu Bohu, očistili sa pred ním od hriechov a dnes žijeme ako tradičná rodina usporiadaným životom. Uvedomujeme si však, že chyby urobené z mladíckej nerozvážnosti už vymazať nedokážeme, aj keby sme si to dnes veľmi priali," uviedla v stanovisku Mikovčáková začiatkom marca.

Zdroj: Facebook

Mažgútová aj Kecskés

Ďalšiemu poslancovi parlamentu za ĽSNS Petrovi Krupovi bude v pléne asistovať Ján Kecskés, ktorý bol poslancom NR SR vo volebnom období 2016 až 2020. Zarábať bude 1 249 eur mesačne. Funkciu asistentky poslanca bude vykonávať napríklad aj Katarína Mažgútová, ktorá je manželkou hovorcu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Jána Mažgúta. Do tejto pozície si ju vybral opozičný poslanec Ján Blcháč (Smer-SD) a mesačne bude zarábať sedemsto eur. Poslancovi Dušanovi Muňkovi (Smer-SD) bude asistovať hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Mesačne bude poberať plat 2 949 eur, čo je najvyššia možná suma pre asistentov poslancov.

Predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) pomáha vo funkcii asistenta známy ochranár Ján Mizerák, o ktorom sa po voľbách uvažovalo ako o možnom kandidátovi na post ministra životného prostredia. V parlamente bude za svoju prácu poberať mesačný plat 2 949 eur.

Asistentkou bude aj Valková

Asistentom poslanca je aj známy slovenský ekonóm Tomáš Meravý, ktorý spolu s Andrejom Kiskom spoluzakladal stranu Za ľudí. V minulosti pracoval na ministerstve financií ako hlavný ekonóm Globsecu a bol taktiež poradcom Bélu Bugára (Most-Híd). Zároveň sa netajil ambíciou byť ministrom financií. Za svojho asistenta si ho vybral Tomáš Lehotský (Za ľudí) a udelil mu plat tisíc eur. Bývalá slovenská tenistka Romana Tabák (OĽaNO) si do svojho tímu zobrala aj dcéru zavraždeného prominentného advokáta Ernesta Valka Janu Valkovú. Za svoju prácu pre poslankyňu bude poberať jedno euro.

Poslanec NR SR môže zamestnať maximálne troch asistentov, pričom jeden asistent nemôže pracovať pre viacero členov snemovne. Na poslaneckú kanceláriu a asistenta má každý poslanec na mesiac pridelenú rovnakú sumu peňazí, ktorá dokopy predstavuje 2,7-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ak má niektorý poslanec viac asistentov, pridelený balík peňazí musí medzi nich rozdeliť v pomere, na akom sa dohodnú.