Poriadny TRAPAS poslanca Kuffu v pléne: Doberal si tehotnú poslankyňu, prišiel zlom!

BRATISLAVA - Nie je ničím novým, že niektorí poslanci parlamentného klubu ĽSNS z radu kotlebovcov nevystupujú v súlade s nepísanými pravidlami základnej morálky, no to, čo predviedol na aktuálnej parlamentnej schôdzi zakladateľ hnutia KDŽP, ktorá sa radí pod kotlebovcov, nemá obdoby. Tehotnú spravodajkyňu ombudsmanky Márie Patakyovej Vladimíru Marcinkovú zo strany Za ľudí používal doslova ako vizuálnu pomôcku.

Správanie Štefana Kuffu (KDŽP) v pléne Národnej rady SR si všimla organizácia Mladí proti fašizmu a na sociálnej sieti prezentovali zostrih z prejavu poslanca, ktorý mal počas rečnenia za pultom Vladimíru Marcinkovú po pravej ruke v kresle spravodajcu ako zvyčajne. Kuffa ale vzápätí obrátil svoju pozornosť na jej tehotenstvo.

Marcinkovej sa pýtal na to, čo porodí

"Keď sa na vás tak pozriem pani spravodajkyňa, teraz tu chatujete na tom mobile. Mne to nevadí. Vy ste sa tak verejne priznali, že ste tehotná," začal upriamovať svoju pozornosť Kuffa na Marcinkovú zo strany Za ľudí. "To, čo nosíte pod srdcom, povedzte mi, čo to je? Čo vy porodíte? Neviem v ktorom ste mesiaci..." spýtal sa Kuffa Marcinkovej v pléne.

Kuffa, ktorý v tomto kontexte hovoril o potratoch žien bol hneď na to podpredsedom NR SR Gáborom Grendelom prvýkrát nepriamo napomenutý. Neskôr však svoju reč opäť obrátil a ako príklad uvádzal dieťa Marcinkovej, no tu už sa Grendel nezdržal. "Pán poslanec, prepáčte, pani poslankyni Marcinkovej zjavne nie je po vôli, aby ste ju používali s prepáčením ako vizuálnu pomôcku," rázne napomenul Kuffu Grendel, za čo si vyslúžil poďakovanie od Marcinkovej a potlesk v sále, no zakladateľ KDŽP si stále nedal pokoj. "Pani kolegyňa sa tu sama ponúkla ako vizuálna pomôcka," neodpustil si ešte poslednú pripomienku Kuffa za rečníckym pultom.