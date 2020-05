Bezohľadnosť v čase pandémie, zlodeji vyčíňali v Bratislave: Poškodili sanitku, ukradli dôležitú vec

BRATISLAVA - Neuveriteľné! V čase, kedy by si ľudia mali pomáhať, sa zlodeji neštítia skutočne ničoho. Záchranná zdravotná služba Bratislava informovala o krádeži, ku ktorej došlo uplynulú noc. Páchatelia nie sú známi, v ich stotožnení môžete pomôcť aj vy.

Ku krádeži došlo na Galvaniho ulici v hlavnom meste. "Priatelia, žasneme nad bezohľadným správaním ľudí žijúcich v našej spoločnosti a sme z dnešnej situácie úprimne sklamaní. Práve v tomto náročnom období, keď je nevyhnutné, aby sme si navzájom pomáhali a boli k sebe ohľaduplní, neznámi páchateľ v nočných hodinách na Galvaniho ulici v Bratislave poškodil vozidlo našej ambulancie ZZS a osobné vozidlo nášho kolegu," uviedla Záchranná zdravotná služba Bratislava na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Záchranná zdravotná služba Bratislava

Z ambulancie navyše zmizol tablet, ktorý slúži pre navigáciu ambulancií v teréne a komunikáciu s Operačným strediskom Slovenskej republiky. "Páchateľ svojím činom ohrozil poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a spôsobil nám a nášmu kolegovi škodu na majetku," dodali záchranári. Pripojili aj výzvu verejnosti. "Ak by ste mali akékoľvek informácie ku krádeži, prípadne by ste zaznamenali, že sa takýto tablet predáva, prosíme vás o informáciu do súkromnej správy," uzavreli.