Kriminalista Snopko o zločinoch počas koronakrízy: Bude to ako vo westerne, hyeny budú využívať maskovanie

Ako vníma aktuálnu situáciu, a čo predpokladá v súvislosti s kriminalitou odborník? "Bude to ako vo westerne," okomentoval bývalý kriminalista Matej Snopko. "Niektoré hyeny začnú maskovanie využívať na prepady. Ale nebude im to nič platné," dodal s tým, že je otázne, kedy sa spustí skutočný cirkus. Pandémia podľa Snopka vytvorila živnú pôdu najmä pre vreckárov a zlodejov.

Môžu sa cítiť sebavedomejšie, keďže situácia im hrá do karát. Povedia si, kto ma spozná? Maskovaní sú predsa všetci. Snopko ale upozornil, že netreba zabúdať na to, že svedkovia vedia neraz poskytnúť veľmi presný opis páchateľa. A to aj bez toho, aby videli jeho tvár. Postava, pohyby, chôdza... To všetko sú cenné informácie pre políciu.

"Potom sú tu zločinci, s prepáčením maskované hov*dá, ktoré vykrádajú drobných živnostníkov. Zameriavajú sa na prevádzkové veci, no proste hnus," neskrýval Snopko znechutenie vzhľadom na existenčné problémy mnohých Slovákov. V súvislosti so zločinmi však netreba zabúdať ani na porušovanie karantény. "Takí ľudia sú egoisti. Len ja, ja a ja. A moje potreby. Neuvedomujú si, že sa im to môže vrátiť, že môžu ochorieť," povedal Snopko.

Napätie môže mať tragický koniec

Hororové prípady sa ale odohrávajú aj za dverami domácností. "Ľudia začínajú mať ponorkovú chorobu. Matka "vŕta" do syna, syn do matky... Vyvrcholí do "zauchom" a potom jeden z nich vezme nôž. To si samozrejme vymýšľam, je to príklad," opísal jeden z možných scenárov Snopko. Aby boli vzťahy dobré, musia podľa neho ľudia počúvať jeden druhého. Byť ochotní komunikovať, aj keď sú uzavretí v jednom priestore. "A keď niekto nie je ochotný, vzniká napätie, ktoré môže mať aj tragický koniec," dodal.

"Je dosť veľa ľudí, ktorí v bežnom živote utekajú jeden od druhého. A to platí aj v prípade serióznych manželských párov. Muž zdrhá do garáže, na ryby, žena do nákupného centra, ku kamarátke. A teraz? Musia byť spolu. Napätie sa prehlbuje a niekedy to vybuchne," vysvetlil.

Podľa Snopka si v dnešnej dobe ľudia nevedia vážiť, čo majú, teda rodinu a vzťahy. Nevedia sa tešiť z toho, že napriek tomu, čo sa deje, môžu chvíľu pobudnúť doma, oddýchnuť si. " Aj napriek koronavírusu som spokojný, že konečne máme na seba viac času," priznal otvorene.

Dôveruj ale preveruj

A čo odkazuje verejnosti? Kritické situácie podľa neho ľudstvo zvláda predovšetkým vďaka tomu, že sa ľudia spoja, sú voči sebe zhovievavejší. "Ale treba mať na pamäti, že nás môže poľahky niekto okradnúť, oklamať. Dajte si pozor, keď vám niekto zaklope na dvere, že ide niečo zisťovať," uviedol s tým, že platí staré známe "dôveruj, ale preveruj". "Ak si nie ste istí, treba sa radšej obrátiť na políciu. Veď keby ja k vám idem naozaj vyberať peniaze na zbierku na charitu, a zavoláte políciu, no a čo, neutečiem. "Skasírujem" aj ich," zavtipkoval na záver Snopko.

